Esta actriz de 62 años está luciendo una serie de atuendos minimalistas para la playa durante sus vacaciones y está causando sensación.

Fabienne Ba.
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La actriz estadounidense Lisa Rinna está disfrutando de sus soleadas vacaciones con una serie de looks minimalistas. Ha estado mostrando varios conjuntos playeros que han recibido muchos comentarios en Instagram.

Lisa Rinna está mostrando sus looks vacacionales uno tras otro.

Lisa Rinna compartió varias fotos de su escapada tropical en una publicación titulada "Paraíso", seguida de un segundo carrusel el mismo día. Las imágenes la muestran con diversos atuendos playeros, incluyendo conjuntos con delicados tirantes y un vestido negro con aberturas laterales. Las publicaciones sitúan su viaje entre Tahití y Bora Bora, en la Polinesia Francesa.

Con cada look, Lisa Rinna se mantiene fiel a un estilo muy sencillo: cortes limpios y una actitud que prioriza la confianza sobre el exceso. Es precisamente este enfoque discreto el que ha generado tantas reacciones en internet.

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Conjuntos minimalistas de playa que están causando sensación

En las fotos difundidas por la prensa especializada en celebridades, Lisa Rinna aparece con un conjunto azul y rojo, luego con un atuendo negro complementado con un sombrero de paja, y finalmente con una versión negra más llamativa. Diversos medios de comunicación destacaron esta sucesión de looks minimalistas, que inmediatamente captaron la atención.

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Una secuencia de vacaciones que generó mucha conversación en Instagram.

El 7 de abril de 2026, Lisa Rinna ya había publicado fotos tomadas en el agua con su esposo, el actor estadounidense Harry Hamlin, en una escena que varios medios de comunicación presentaron como "un guiño a las fotos de vacaciones de Kylie Jenner y Timothée Chalamet".

La edad de Lisa Rinna también se menciona con frecuencia en la cobertura mediática de estas imágenes. Los reportajes destacan su aplomo, confianza y la forma en que luce estos atuendos veraniegos. Con estos looks minimalistas de playa, Lisa Rinna nos recuerda que una silueta sencilla puede volverse memorable cuando se luce con elegancia.

Durante sus vacaciones entre Tahití y Bora Bora, Lisa Rinna transformó una serie de fotos en un momento de moda que dio mucho que hablar. Sus atuendos playeros, repetidos en varias publicaciones, crean una imagen veraniega y juvenil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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