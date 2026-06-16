Shakira revela por qué el Mundial cambió su vida mucho más allá de la música.

Para Shakira, el Mundial es mucho más que un escenario. En una entrevista con la revistaPeople , la cantautora colombiana reveló cuánto ha influido este evento en su vida, y no solo en lo musical. Habló de una conexión con el fútbol que siente "inquebrantable".

Una historia que comienza con la música.

La participación de Shakira en la Copa Mundial de la FIFA se remonta a 2006, cuando interpretó "Hips Don't Lie" junto al cantante y rapero haitiano Wyclef Jean. Fue en 2010, con "Waka Waka (This Time for Africa)", que dejó una huella imborrable en la historia del torneo. Regresó en 2014 con "La La La (Brasil 2014)", consolidando su estatus como artista icónica del campeonato. En cada edición, Shakira presta su nombre a una canción que se ha convertido en un clásico.

Una reunión que lo cambió todo

El impacto del Mundial de Fútbol en su vida va mucho más allá de la música. Fue durante la edición de 2010 cuando Shakira conoció al padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, quien participaba en el torneo. De esta relación nacieron sus dos hijos, Milan, de 13 años, y Sasha, de 11. La cantante los llama cariñosamente sus "hijos de Waka". "Creo que nacieron gracias a esa canción", confiesa, y añade que representan "lo más hermoso que le ha pasado en la vida".

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Un vínculo que ella describe como "destino".

Cuando le preguntaron qué la atrae una y otra vez a la Copa Mundial de la FIFA, Shakira respondió con una sola palabra: "Destino". Para ella, cada edición tiene algo "mágico". Incluso recuerda el 2014, cuando, embarazada de Sasha, sus fans la "desenmascararon" al adivinar su embarazo en pantalla. Todos estos recuerdos refuerzan aún más su conexión con el evento.

Un papel central en la Copa Mundial de 2026

Shakira vuelve a ocupar un lugar destacado este año. Ya actuó junto al cantautor nigeriano Burna Boy en el partido inaugural, interpretando "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, hará historia al participar en el primer espectáculo de medio tiempo de una Copa Mundial de la FIFA, durante la final en julio, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Entre éxitos mundiales, un encuentro crucial y el nacimiento de sus hijos, Shakira mantiene una conexión extraordinaria con la Copa Mundial de la FIFA. Más que un simple escenario, el evento realmente cambió el rumbo de su vida. Es una historia de amor con el fútbol que la cantante, sin duda, no olvidará fácilmente.