"Soy sorda al 60% en un oído": la inesperada revelación de Olivia Rodrigo

La cantante, compositora, música y actriz estadounidense Olivia Rodrigo sorprendió a sus fans en una entrevista reciente. Reveló que tiene una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo, un dato que compartió con humor coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Una "pregunta provocadora" que genera una verdadera confianza.

Fue en KISS FM UK donde Olivia Rodrigo compartió esta revelación. Era invitada de los presentadores Tyler West y Chloe Burrows para hablar sobre su muy esperado tercer álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". La entrevista , inicialmente centrada en su nuevo proyecto musical, tomó un giro más personal cuando se mencionó una de las canciones del álbum, titulada "¿Qué me pasa?".

Fue esta canción la que inspiró una pregunta humorística de Tyler West, uno de los presentadores. "¿Qué te pasa realmente?", le preguntó a la cantante, riendo. En lugar de esquivar la pregunta, Olivia Rodrigo aprovechó la oportunidad para hablar de un aspecto muy personal de su vida. "En realidad, me pasan muchas cosas", comenzó bromeando. Antes de revelar algo que pocos de sus fans sabían.

"60% de sordera" en el oído izquierdo

“En realidad, tengo una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo. Así que, si te sentaras de este lado [señala su oído izquierdo] e intentaras contarme un secreto, no podría entenderte”, explicó a los presentadores. Y añadió con picardía: “Así que, si quieres contarme un secreto, mejor ve a mi oído derecho”. Una revelación que Chloe Burrows, visiblemente sorprendida, captó de inmediato: “¡Eso es increíble, porque eres cantante y siempre llevas auriculares! ¡Es una locura!”.

Sordera parcial detectada en el jardín de infancia.

Olivia Rodrigo descubrió esta peculiaridad más adelante en su vida. Se enteró durante una prueba de audición en el jardín de infancia. La cantante ya había mencionado esta revelación en una entrevista con The Hollywood Reporter en diciembre de 2023. "Es bastante inusual. Soy medio sorda del oído izquierdo. No lo supe hasta que en el jardín de infancia, cuando les hacen estas pruebas a todos los niños, me dijeron: 'Oh, tienes un poco de dificultad para oír'", contó en aquel entonces. Este descubrimiento temprano nunca la detuvo en su búsqueda de sus ambiciones artísticas.

Una anécdota que compartió con su amiga fotógrafa.

Para hablar de esta particularidad, Olivia Rodrigo compartió en 2023 una anécdota sobre una de sus amigas más cercanas. «Una de mis amigas es una fotógrafa increíble, Petra Collins, y tiene muy mala vista. Así que siempre bromeamos diciendo que yo hago música porque no oigo bien y ella hace fotos porque no ve bien», confesó. Un comentario ingenioso que ilustra cómo Olivia Rodrigo ha aprendido a vivir con su diferencia, incluso transformándola en una fuente de inspiración.

Un tema rara vez abordado por los artistas.

La sinceridad de Olivia Rodrigo sobre este tema resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que la pérdida auditiva parcial sigue siendo un tema poco tratado por los artistas, sobre todo en la industria musical. Para una cantante que pasa la mayor parte del día en el estudio, en el escenario o con auriculares, hablar abiertamente sobre la pérdida auditiva es algo poco frecuente. Al mencionarlo públicamente y con tanta franqueza, Olivia Rodrigo contribuye a romper el silencio que rodea una realidad que afecta a un número considerable de personas en todo el mundo.

En unas pocas frases ingeniosas, Olivia Rodrigo hizo mucho más que promocionar su nuevo álbum. Compartió una parte de su vida, hablando de la sordera parcial que reconoce públicamente. Esta revelación demuestra, si es que hacía falta, que las mejores voces del pop no siempre son las que uno esperaría, y que es posible transformar una característica personal en una fortaleza creativa.