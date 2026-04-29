A sus 58 años, la actriz Nicole Kidman causó sensación con un vestido sin espalda con un detalle inesperado.

En Biarritz, durante el desfile de Chanel Cruise 2026-2027, la actriz y productora australiano-estadounidense Nicole Kidman demostró que un look puede ser dos cosas a la vez: discreto por delante y llamativo por detrás. El vestido negro que lució para la ocasión es el ejemplo perfecto.

Biarritz, escenario histórico para un desfile memorable.

El 28 de abril de 2026, el diseñador franco-belga Matthieu Blazy presentó la colección Crucero 2026-2027 de Chanel en Biarritz, en la costa vasca, el mismo lugar donde Gabrielle Chanel presentó su primera colección de moda en 1915, en la Villa de Larralde. Un lugar clave que la casa ha elegido como eje central de su historia.

Para la ocasión, la casa reunió a sus embajadoras y musas históricas: la actriz y productora australiano-estadounidense Nicole Kidman, la actriz y productora francesa Marion Cotillard, la actriz y productora británica Tilda Swinton, la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei, la directora estadounidense Sofia Coppola, la hija de la princesa Carolina de Mónaco, Charlotte Casiraghi, y la actriz británica Michaela Coel.

Nicole Kidman juega con los contrastes

Nicole Kidman lució un vestido largo negro de manga larga y cuello alto, que por delante parecía discreto. Sin embargo, la espalda revelaba su verdadera esencia: un escote pronunciado que llegaba hasta la cintura, creando un llamativo contraste entre cobertura y sensualidad. Nicole Kidman completó el look con un moño, tacones, gafas de sol y un maquillaje minimalista.

Nicole Kidman asiste al photocall de la colección Crucero de Chanel en Biarritz, Francia - Abril de 2026 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Lo mejor de Nicole Kidman (@nicolekidmanhq) 28 de abril de 2026

La segunda mirada de una presencia notable

Este vestido fue el segundo look de Nicole Kidman para los desfiles de Chanel Cruise 2026, que se celebraron durante dos días. El primer día, lució un conjunto de jersey de cuello alto de cachemir color topo y falda lápiz, cuyo único rasgo distintivo eran los botones dorados con la doble C de Chanel en el hombro. Dos siluetas con espíritus diferentes —una acogedora, la otra de estilo nocturno y dramático— que ilustraron la amplitud de su versatilidad estilística.

Musa de Chanel desde hace mucho tiempo.

Nicole Kidman ha sido embajadora de Chanel durante muchos años, y su lealtad a la casa permanece inquebrantable. El mes anterior, asistió a la cena previa a los Óscar de Chanel con un traje de falda Métiers d'Art de la colección Primavera 2026, adornado con apliques de mariquitas en el cárdigan y la falda. El 22 de abril, lució un conjunto de tweed negro, naranja, blanco y rojo con chaqueta sin cuello y falda con flecos en un evento de prensa en Nueva York para la serie Lioness . Chanel es, sin duda, una segunda piel para ella.

Una reacción unánime en las redes sociales

Las fotos de la sesión fotográfica circularon inmediatamente por internet, generando una oleada de elogios en su cuenta de Instagram. "¡Eres tan elegante y con tanta clase!" "Impresionante como siempre". Si bien no se debe juzgar ni comentar la apariencia ni el cuerpo de las mujeres, estos mensajes tan amables son agradables de leer y, en definitiva, reconocen el estilo siempre chic y refinado de Nicole Kidman.

Un vestido que solo se revela al darle la vuelta: esta es quizás la mejor metáfora del estilo de Nicole Kidman: una elegancia que no se muestra de inmediato, pero que deja una impresión duradera cuando se despliega.