A sus 58 años, la actriz Nicole Kidman causó sensación con un vestido sin espalda con un detalle inesperado.

Fabienne Ba.
@nicolekidman / Instagram

En Biarritz, durante el desfile de Chanel Cruise 2026-2027, la actriz y productora australiano-estadounidense Nicole Kidman demostró que un look puede ser dos cosas a la vez: discreto por delante y llamativo por detrás. El vestido negro que lució para la ocasión es el ejemplo perfecto.

Biarritz, escenario histórico para un desfile memorable.

El 28 de abril de 2026, el diseñador franco-belga Matthieu Blazy presentó la colección Crucero 2026-2027 de Chanel en Biarritz, en la costa vasca, el mismo lugar donde Gabrielle Chanel presentó su primera colección de moda en 1915, en la Villa de Larralde. Un lugar clave que la casa ha elegido como eje central de su historia.

Para la ocasión, la casa reunió a sus embajadoras y musas históricas: la actriz y productora australiano-estadounidense Nicole Kidman, la actriz y productora francesa Marion Cotillard, la actriz y productora británica Tilda Swinton, la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei, la directora estadounidense Sofia Coppola, la hija de la princesa Carolina de Mónaco, Charlotte Casiraghi, y la actriz británica Michaela Coel.

Nicole Kidman juega con los contrastes

Nicole Kidman lució un vestido largo negro de manga larga y cuello alto, que por delante parecía discreto. Sin embargo, la espalda revelaba su verdadera esencia: un escote pronunciado que llegaba hasta la cintura, creando un llamativo contraste entre cobertura y sensualidad. Nicole Kidman completó el look con un moño, tacones, gafas de sol y un maquillaje minimalista.

La segunda mirada de una presencia notable

Este vestido fue el segundo look de Nicole Kidman para los desfiles de Chanel Cruise 2026, que se celebraron durante dos días. El primer día, lució un conjunto de jersey de cuello alto de cachemir color topo y falda lápiz, cuyo único rasgo distintivo eran los botones dorados con la doble C de Chanel en el hombro. Dos siluetas con espíritus diferentes —una acogedora, la otra de estilo nocturno y dramático— que ilustraron la amplitud de su versatilidad estilística.

Musa de Chanel desde hace mucho tiempo.

Nicole Kidman ha sido embajadora de Chanel durante muchos años, y su lealtad a la casa permanece inquebrantable. El mes anterior, asistió a la cena previa a los Óscar de Chanel con un traje de falda Métiers d'Art de la colección Primavera 2026, adornado con apliques de mariquitas en el cárdigan y la falda. El 22 de abril, lució un conjunto de tweed negro, naranja, blanco y rojo con chaqueta sin cuello y falda con flecos en un evento de prensa en Nueva York para la serie Lioness . Chanel es, sin duda, una segunda piel para ella.

Una reacción unánime en las redes sociales

Las fotos de la sesión fotográfica circularon inmediatamente por internet, generando una oleada de elogios en su cuenta de Instagram. "¡Eres tan elegante y con tanta clase!" "Impresionante como siempre". Si bien no se debe juzgar ni comentar la apariencia ni el cuerpo de las mujeres, estos mensajes tan amables son agradables de leer y, en definitiva, reconocen el estilo siempre chic y refinado de Nicole Kidman.

Un vestido que solo se revela al darle la vuelta: esta es quizás la mejor metáfora del estilo de Nicole Kidman: una elegancia que no se muestra de inmediato, pero que deja una impresión duradera cuando se despliega.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Addison Rae posa con una sencilla boa de plumas vintage y causa sensación.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Addison Rae posa con una sencilla boa de plumas vintage y causa sensación.

Una boa de plumas rosas y tacones de gatita: Addison Rae no necesitó nada más para incendiar Instagram....

"Una Barbie de la vida real": esta atleta convertida en modelo fascina a los usuarios de internet.

En la cancha, es una de las mejores reboteadoras en la historia de la WNBA. Fuera de ella,...

Cabello rubio platino y un dúo sorpresa: el rapero Doechii y la cantante Lady Gaga causan sensación.

La cantautora estadounidense Lady Gaga y el rapero estadounidense Doechii nunca habían colaborado antes, y su primer encuentro...

La cantante y actriz Jennifer Lopez presume de abdominales y revive una tendencia de principios de los 2000.

Jennifer Lopez no necesita una alfombra roja para llamar la atención. Una simple sesión de entrenamiento acompañada de...

La princesa Kate Middleton recrea un look icónico de la princesa Diana, 31 años después.

Treinta y un años separan ambos atuendos, y sin embargo, el parecido es asombroso. El 25 de abril...

El cambio "inesperado" de la actriz Sofía Vergara: su nuevo look desconcierta a sus fans.

La actriz y modelo colombo-estadounidense Sofía Vergara compartió recientemente un carrusel de fotos en Instagram con motivo del...