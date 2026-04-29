La estrella del pop Zara Larsson adopta los microshorts y causa sensación.

Esta primavera de 2026, Zara Larsson ha convertido los microshorts en su prenda estrella. La estrella del pop sueca luce constantemente looks ultracortos entre su gira mundial, campañas de moda y escapadas con amigos, y las redes sociales están revolucionadas con ello.

"Semana de viaje de chicas": las fotos que están incendiando las redes sociales.

Para su "Semana de Viaje de Chicas", Zara Larsson compartió una serie de fotos impactantes que fusionaban la estética Y2K con la moda urbana contemporánea. El look más comentado: unos microshorts de mezclilla oscura con ribete de encaje negro, combinados con un top azul cielo con estampados florales y adornos de cristal. Unas ondas rubias voluminosas, un labial rosa empolvado y un delineado preciso completaban una silueta deliberadamente atrevida y segura de sí misma.

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El cinturón de neón que se roba el protagonismo

En un segundo look de la misma serie, Zara Larsson creó su atuendo a partir de unos microshorts ultracortos que llevaba a la altura de las caderas, casi completamente ocultos por un cinturón neón adornado con cristales que captaban toda la luz. Un top iridiscente con reflejos pastel y unos guantes gruesos sin dedos completaban un conjunto divertido y deliberadamente extravagante. El resultado: un look Y2K audaz y maximalista, a medio camino entre la nostalgia de los 2000 y la modernidad desinhibida.

El New York Times y los archivos de Miu Miu

La tendencia de los microshorts no se limita a las vacaciones de Zara Larsson. Para la portada del New York Times a finales de abril de 2026, la cantante lució una chaqueta de archivo de Dsquared2 de la colección Primavera/Verano 2005 —deliberadamente desabrochada— combinada con una minifalda de archivo de Miu Miu de principios de los 2000, de color naranja brillante con frunces, y medias turquesas. Una lección magistral de cómo mezclar épocas, sin artificios ni ostentación.

Cosmopolitan y la campaña de Desigual

Esta no es la primera vez en 2026 que Zara Larsson opta por prendas ultracortas. Para la portada de Cosmopolitan Países Bajos, lució un top negro con cordones combinado con unos microshorts rosa pálido y llamativos botines plateados con una estética casi de ciencia ficción. Unos días antes, para una campaña de Desigual, llevó unos microshorts vaqueros deshilachados con un estampado de salpicaduras de pintura morada, turquesa y rosa, complementados con horquillas doradas en forma de estrella de mar.

Una chica de moda en ascenso

Paralelamente a esta ofensiva de moda, Zara Larsson anunció el lanzamiento de Midnight Sun: Girls Trip, un álbum de remezclas de su quinto disco, Midnight Sun, con la participación de un selecto grupo de colaboradores. Entre su gira mundial, portadas de revistas y campañas para Desigual, la estrella del pop sueca de 28 años se ha consolidado en 2026 como una de las figuras más consistentes y visibles de la escena pop internacional, incluyendo sus microshorts.

Zara Larsson no inventó el microshort, sino que lo transformó en una declaración de estilo. Al combinarlo con prendas de los archivos de las casas de moda más vanguardistas, así como con looks playeros espontáneos, demuestra que esta prenda puede ser tanto una elección de moda como un sello personal. Y, hasta ahora, le está funcionando.