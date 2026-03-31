A sus 62 años, esta modelo australiana celebra su cumpleaños en la playa.

La modelo, actriz y empresaria australiana Elle Macpherson celebró su 62 cumpleaños el 29 de marzo de 2026 compartiendo una serie de imágenes tomadas en un entorno soleado. Figura icónica de los años 90, encarna la elegancia atemporal e inspira admiración entre sus seguidores a través de publicaciones en Instagram que muestran un estilo de vida centrado en el bienestar y la sencillez.

Un aniversario marcado por la serenidad

En sus redes sociales, Elle Macpherson compartió varias fotos junto al mar, mostrando una atmósfera tranquila y natural. Fiel a su estilo característico, la modelo luce atuendos minimalistas que reflejan su apuesta por una estética depurada. Estas imágenes recibieron numerosos elogios de los internautas, muchos de los cuales destacaron su constancia y su influencia perdurable en el mundo de la moda.

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Un icono influyente de los años 90

Además de estas imágenes recientes, Elle Macpherson también compartió un video retrospectivo que destaca momentos clave de su carrera. Este montaje combina imágenes de archivo, portadas de revistas y recuerdos personales, rememorando el impacto que ha tenido en la industria de la moda a lo largo de las décadas. Apodada "El Cuerpo" en la cima de su carrera, Elle Macpherson ha ido centrando su atención en el emprendimiento y el bienestar.

Un estilo de vida inspirado en la naturaleza.

Elle Macpherson, residente en Florida, explica que disfruta de una vida cotidiana marcada por la cercanía del mar y un clima soleado que le recuerda a sus raíces australianas. Prefiere un estilo de vida sencillo, con prendas atemporales y cómodas, acorde con su imagen natural. Por ello, su cumpleaños fue una oportunidad para compartir una visión positiva del paso del tiempo, valorando la experiencia y la confianza adquiridas a lo largo de los años.

A través de estas publicaciones, Elle Macpherson reafirma su lugar entre los íconos de la moda internacional. Su cumpleaños, celebrado en un entorno natural, refleja una actitud serena ante la madurez, resaltando la importancia del bienestar y la autenticidad.