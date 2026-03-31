A sus 55 años, la modelo Naomi Campbell luce un look "totalmente vaquero" en París.

La supermodelo británico-jamaicana Naomi Campbell acaparó todas las miradas en un evento reciente en Disneyland París. El icono de la moda causó sensación con un look vaquero de pies a cabeza que generó gran revuelo en las redes sociales. Invitada al evento de inauguración de Disney Adventure World y World of Frozen, demostró que el denim sigue siendo una prenda básica del vestuario actual.

Una aparición destacada en Disneyland París

Reconocida por su influencia perdurable en la industria de la moda, Naomi Campbell sigue demostrando su estilo con seguridad. Para esta ocasión, optó por una silueta estructurada compuesta por prendas de mezclilla oscura, creando un conjunto minimalista y sofisticado. Completó el atuendo con un jersey de cuello alto del mismo tono, reforzando la armonía visual del look.

El conjunto también se distinguió por su corte gráfico, con una chaqueta estructurada y pantalones de pierna ancha, que resaltaban una estética contemporánea. Naomi Campbell completó su look con unas gafas de sol futuristas, añadiendo un toque moderno a la inspiración atemporal del denim.

Un look elogiado por los usuarios de internet.

La elección de un look completamente de mezclilla, reinventado con un estilo moderno, generó numerosas reacciones positivas en internet. Varios observadores destacaron la elegancia de la silueta y la habilidad de Naomi Campbell para reinventar los clásicos de la moda. La mezclilla, que los diseñadores reviven con frecuencia, confirma así su lugar esencial en las tendencias actuales.

Una influencia de la moda que aún es muy fuerte

Figura clave en las pasarelas durante varias décadas, Naomi Campbell sigue generando interés con sus apariciones públicas. Su presencia en este evento demuestra la perdurable influencia de las supermodelos de los años noventa, cuyo impacto aún se percibe en la industria de la moda y la cultura popular.

Su elección estilística también demuestra la capacidad del denim para adaptarse a diferentes generaciones, confirmando su estatus como prenda versátil. Este look "totalmente denim" forma parte de una tendencia más amplia que valora las siluetas estructuradas y los materiales sostenibles.

Con esta aparición en París, Naomi Campbell reafirma su estatus como un ícono de la moda atemporal. Su look completamente de mezclilla, ampliamente elogiado por el público, demuestra que ciertas prendas icónicas evolucionan sin perder su atractivo. Esto es una prueba más de que Naomi Campbell es un referente de estilo, independientemente del contexto o la temporada.