"Estos pantalones no están hechos para eso": el atuendo de esquí de esta influencer desata un debate.

En las pistas nevadas, la indumentaria suele combinar calidez y funcionalidad. Sin embargo, en ocasiones, la apariencia desafía estas normas establecidas. Este es el caso de la personalidad mediática franco-suiza-argelina Nabilla Benattia, cuyo atuendo de esquí, compartido recientemente en redes sociales, generó rápidamente reacciones en línea.

Un atuendo que rompe con los estándares del esquí.

Durante su estancia en la montaña, Nabilla lució pantalones de charol combinados con botas forradas de piel, una elección estética que contrasta notablemente con la indumentaria habitual en las pistas. La ropa de esquí suele estar diseñada para cumplir requisitos específicos: aislamiento térmico, impermeabilidad, transpirabilidad y libertad de movimiento. Los pantalones de charol, si bien están de moda en entornos urbanos, no son especialmente adecuados para estas condiciones.

Este contraste entre moda y funcionalidad llamó inmediatamente la atención. En las redes sociales, varios usuarios señalaron el aspecto "poco práctico" del atuendo, y algunos opinaron que "no cumple con los requisitos de una actividad deportiva como el esquí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nabilla Vergara (@nabilla)

Entre estética y funcionalidad: un debate recurrente

La polémica en torno a este atuendo no es simplemente una cuestión de gusto. Pone de relieve un debate más amplio: el papel de la moda en los entornos técnicos. Por un lado, algunos defienden la «libertad de vestir» y aplauden «un enfoque más creativo y estilizado del esquí», sobre todo en un contexto donde las estaciones de esquí se están convirtiendo también en escenarios para exhibirse en las redes sociales.

Por otro lado, algunas voces nos recuerdan que «el equipo de montaña no es solo un accesorio de moda». Satisface necesidades esenciales de seguridad y comodidad. La ropa inadecuada puede resultar incómoda rápidamente, o incluso problemática en condiciones climáticas adversas. Este tipo de debate no es nuevo. Desde hace varios años, la línea entre la ropa técnica y la moda se ha ido difuminando.

El papel amplificador de las redes sociales

La razón por la que este atuendo generó tanta reacción se debe también a su uso generalizado en las redes sociales. Las publicaciones de celebridades con millones de seguidores suelen generar debates rápidos y, a veces, polarizados. En el caso de Nabilla, los comentarios se multiplicaron, desde críticas hasta muestras de apoyo.

Algunos internautas bromearon sobre "lo poco práctico de esos pantalones en las pistas de esquí", mientras que otros defendieron "una elección más orientada a la imagen que al rendimiento deportivo". Las redes sociales desempeñan un papel fundamental aquí: transforman un atuendo personal en tema de debate colectivo, pero estos intercambios no deberían convertirse en juicios sobre el cuerpo o el estilo de los demás; cualquiera puede simplemente compartir su opinión sin imponer estándares.

En definitiva, este caso ilustra cómo la moda y la funcionalidad pueden coexistir, pero también entrar en conflicto según el contexto. Nos recuerda que la elección de la ropa es, ante todo, una cuestión de libertad individual y que los debates que genera se beneficiarían si se centraran en la idoneidad de la vestimenta para la actividad en sí, en lugar de en juicios personales.