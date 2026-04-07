Junto a la piscina, Kylie Jenner revive una tendencia de los años 2000.

Relajándose junto a una piscina bañada por el sol, Kylie Jenner continúa marcando tendencia. En una serie de fotos compartidas en Instagram, aparece en un entorno verde exuberante, entre tumbonas de madera clara y agua turquesa, luciendo un look veraniego que llama la atención de inmediato: una delicada cadena en la cintura, inspirada directamente en la estética de los años 2000.

La cadena para la cintura, un símbolo de la moda de los años 2000.

Ya omnipresente en las pasarelas y redes sociales, el estilo Y2K confirma su regreso, y Kylie Jenner nos ofrece una versión moderna y minimalista. Combinada con unos vaqueros blancos ligeramente desabrochados y una blusa transparente con estampado floral, la cadena acentúa la silueta a la vez que añade un sutil toque joya, un sello distintivo de esta década marcada por la moda con abundantes accesorios.

Un accesorio clave de principios de la década de 2000, la cadena para el vientre formó parte de una tendencia que celebraba las siluetas acentuadas por joyas corporales. Popularizada en su momento por numerosas celebridades e íconos del pop, regresa en 2026 en una versión más refinada, adaptada a los estándares estéticos actuales.

En la foto publicada por Kylie Jenner, la delicada cadena, aunque discreta, estructura todo el look. Este tipo de joya, que suele llevarse a la altura de las caderas, evoca de inmediato la estética de principios de los 2000, caracterizada por vaqueros a la cadera, telas transparentes y superposiciones ligeras. Este resurgimiento forma parte de una tendencia más amplia que ve reaparecer la moda de principios de los 2000 en las colecciones contemporáneas, especialmente a través de tops transparentes, siluetas escotadas y accesorios metálicos minimalistas.

Kylie Jenner luciendo una cadena para el vientre pic.twitter.com/HkRbqe23tQ — Luv (@cherrymagazinee) 7 de abril de 2026

Una estética veraniega perfectamente dominada

La composición de la foto también contribuye al impacto visual del look. Entre la exuberante vegetación y la luz natural, la atmósfera evoca un interludio veraniego, perfecto para siluetas fluidas e inspiraciones vintage reinventadas. El peinado suave y el maquillaje natural completan el look, reforzando una impresión de estudiada sencillez. Fiel a su estilo, Kylie Jenner apuesta aquí por un equilibrio entre lo moderno y lo relajado, una postura que la convierte en una fuente habitual de inspiración en el mundo de la moda.

Con esta foto junto a la piscina, Kylie Jenner vuelve a demostrar la popularidad que perdura del estilo de los 2000. La cadena para la cintura, reinterpretada en una versión moderna y sutil, se erige como uno de los accesorios clave de la temporada, confirmando el atractivo constante de la estética Y2K.