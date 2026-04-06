Entre rizos cobrizos y un corte pixie, Kylie Jenner luce un llamativo look vintage.

Kylie Jenner acaparó todas las miradas con una espectacular transformación capilar que incluía rizos cobrizos y una versión moderna del corte pixie. Este cambio de estilo formó parte de una sesión de fotos para el número 23 de la revista Puss Puss , donde la empresaria adoptó una estética de inspiración vintage.

Acostumbrada a experimentar con diferentes colores y largos de cabello, Kylie Jenner ofrece aquí una interpretación retro que combina texturas y tonos llamativos.

Rizos cobrizos con un estilo marcadamente retro.

El look principal gira en torno a una peluca cobriza con rizos brillantes que aporta una dimensión luminosa al conjunto. Este tono cálido contrasta con la paleta de colores más neutros de la sesión, creando un impactante efecto visual. El maquillaje completa esta transformación con un intenso ahumado en los ojos y un delineado marcado, reforzando la inspiración vintage del estilismo. El resultado final evoca ciertas referencias estéticas de principios del siglo XX, reinterpretadas con un enfoque contemporáneo.

Kylie Jenner para la revista Puss Puss (número 23), fotografiada por Kat Irlin, con estilismo de Mackenzie y Alexandra Rose Grandquist. pic.twitter.com/Bb8MlpRVOv — linda (@itgirlbackup) 2 de abril de 2026

Esta elección de peinado pone de manifiesto el deseo de jugar con los códigos clásicos sin perder la esencia moderna.

Un corte pixie reinventado con un toque de color.

En otras imágenes de la sesión, Kylie Jenner luce un corte pixie muy corto, con mechas rosas. Esta variación añade una nueva dimensión a la serie de fotos, ilustrando la diversidad de estilos explorados. El corte pixie, a menudo asociado con un look atrevido, contrasta con los rizos cobrizos más voluminosos. Este contraste ayuda a reforzar la identidad visual de la sesión.

Kylie Jenner para la revista Puss Puss pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) 3 de abril de 2026

Los accesorios y las siluetas complementan esta estética retro, con piezas inspiradas en la moda vintage.

Una transformación capilar muy comentada

Los internautas reaccionaron rápidamente a las imágenes, elogiando la capacidad de Kylie Jenner para reinventarse a través de diversos peinados. Los comentarios destacaron especialmente la originalidad del color cobrizo y el efecto visual del corte pixie.

Conocida por sus numerosas transformaciones de belleza, la empresaria confirma su interés por la experimentación estilística. Cada nuevo look atrae miradas y contribuye a marcar tendencias.

Una estética vintage que sigue presente en la moda.

El estilo vintage sigue influyendo en muchas creaciones contemporáneas. Los peinados inspirados en épocas pasadas se reinterpretan con frecuencia, adaptándolos a técnicas modernas. En esta sesión de fotos, Kylie Jenner demuestra cómo las referencias retro pueden adaptarse para crear looks actuales. Nos ofrece una transformación capilar que reinterpreta los códigos vintage con un toque moderno.

Esta sesión fotográfica confirma el interés continuo por los estilos retro, al tiempo que pone de relieve la capacidad del emprendedor para explorar diferentes identidades visuales.