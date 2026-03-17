Con un vestido escultural, Nicole Kidman hizo una aparición impactante.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

La actriz, productora y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman hizo una aparición deslumbrante en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 con un vestido escultural de Chanel que captó la atención de inmediato.

Una creación única, etérea e histórica.

Nicole Kidman lució un vestido hecho a medida por Matthieu Blazy. Este elegante vestido de seda rosa empolvado, adornado con delicadas plumas, presentaba un corpiño palabra de honor con corsé bordado con cristales y lentejuelas negras, que se fundía en una falda fluida y etérea. Nicole Kidman completó el conjunto con exquisitas joyas: relojes, anillos de diamantes y discretas perlas que realzaban su estilo sin recargarlo.

Un momento simbólico para "Moulin Rouge".

Junto a Ewan McGregor, Nicole Kidman presentó el premio para celebrar el 25 aniversario de la película "Moulin Rouge" (2001), que le valió su primera nominación al Óscar ese mismo año. Kidman encarnó la elegancia atemporal. Su figura escultural, a la vez estructurada y etérea, evocaba a una heroína de cuento de hadas moderna, con plumas que creaban la ilusión de un vuelo ligero.

Un australiano entre las estrellas

Aunque no fue nominada este año, Nicole Kidman estuvo omnipresente, codeándose con otros australianos: la actriz Rose Byrne (nominada a Mejor Actriz por "If I Had Legs I'd Kick You") y el actor Jacob Elordi (actor de reparto en "Frankenstein" de Del Toro). Como fiel representante de Chanel en eventos recientes, ha desfilado para las colecciones prêt-à-porter y Métiers d'Art desde la primavera de 2026, confirmando una sólida colaboración.

Este vestido escultural color rosa empolvado con detalles de plumas consagra a Nicole Kidman como una de las reinas indiscutibles de la alfombra roja de los Óscar 2026. Una visión de elegancia poderosa y etérea que reafirma su estatus de icono de la moda "inmortal".

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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