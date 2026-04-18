Las botas doradas de la cantante Sabrina Carpenter sin duda no pasan desapercibidas.

En Coachella 2026 (del 10 al 19 de abril), Sabrina Carpenter lució un estilo de inspiración retro, con siluetas coloridas y accesorios llamativos. Las botas doradas que llevaba resultaron ser el elemento más impactante de su atuendo, captando de inmediato la atención de la prensa y de sus seguidores en las redes sociales.

Un look muy retro, basado en un par de botas.

Para una de sus publicaciones en Instagram , Sabrina eligió un atuendo inspirado en los años 70, compuesto por shorts, una blusa amarillo pálido adornada con perlas y, sobre todo, unas botas doradas que realzan a la perfección el estilo vintage. Las botas crean un llamativo contraste con la suavidad de la tela y la delicadeza de la blusa.

Además de este atuendo, Sabrina también ha lucido otros looks retro, como minivestidos de punto, sombreros estilo años 60 y elaborados peinados. De nuevo, las botas, a veces un poco más discretas, han reaparecido como elemento estructurador, dándole a sus siluetas el aire de una estrella musical o una pin-up moderna.

Una tendencia retro destacada por las redes sociales

Tanto los fans como la prensa especializada en moda se entusiasmaron rápidamente con el regreso de la bota dorada, asociada durante mucho tiempo a los años 60 y 70, y con la forma en que Sabrina Carpenter logró reintroducirla en el mundo contemporáneo de los festivales y la escena pop internacional. Las fotos de Coachella, donde paseó entre los stands, incluyendo los de su propia instalación "Sabrina's Pit Stop", y entre bastidores, mostraron cómo la bota dorada unificaba sus diversos atuendos, a la vez que se consolidaba como un detalle inconfundible que complementaba a la perfección su imagen de elegante princesa del pop.

En resumen, para Sabrina Carpenter, estas botas doradas no son solo una llamativa declaración estética: encarnan una fusión de fantasía hollywoodiense y seguridad en sí misma. Con su aire retro, su aire de musical y sus referencias a iconos del pop, se convierten en un objeto simbólico que combina nostalgia y modernidad, donde la moda se convierte en un lenguaje propio, tan poderoso como la música que interpreta.