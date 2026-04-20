"En la menopausia, quedamos relegadas": la actriz Amanda Peet, de 54 años, comparte su experiencia.

La actriz estadounidense Amanda Peet plasma en palabras una realidad que comparten muchas mujeres: durante la menopausia, se sienten menos deseables y menos visibles en las historias, en el trabajo e incluso en la pantalla. En la serie "Your Friends & Neighbors", encarna esta experiencia interpretando a Mel Cooper, una terapeuta que atraviesa la perimenopausia.

Un papel "catártico" en la serie "Vecinos verdaderos, amigos falsos".

En la serie, Amanda Peet interpreta a Mel, una mujer de cincuenta años que no se reduce a un simple "accesorio sentimental" ni se limita al papel de "madre útil". Las escenas de la perimenopausia se abordan con franqueza, incluyendo sofocos, cambios de humor, trastornos del sueño y deseos persistentes. La actriz explica en varias entrevistas que interpretar a este personaje fue "catártico" para ella: ella misma está pasando por la menopausia y cree que es importante que esta etapa no se trate como un final o una desgracia.

Las escenas sobre la menopausia en "Your Friends & Neighbors" son divertidas, sinceras y, a veces, muy realistas, lo que explica su conexión con el público femenino, a menudo ignorado en las narrativas sobre la mediana edad. Al abordar los sofocos, la irritabilidad y las relaciones familiares cambiantes, la serie le da a esta etapa de la vida el lugar que le corresponde. Amanda Peet se convierte así en la voz de una época a menudo silenciada, una que ya no quiere ser marginada.

"Las mujeres quedan relegadas a un segundo plano durante la menopausia".

En una entrevista con la revista People , Amanda Peet habló sobre el papel de las mujeres mayores en el mundo del espectáculo y la sociedad. Afirmó que, durante mucho tiempo, las mujeres que superaban cierta edad eran consideradas invisibles, asexuales y marginadas, como si, tras la menopausia, el resto de sus vidas se redujera a esperar entre bastidores. Para ella, por lo tanto, es fundamental que personajes como Mel en "Your Friends & Neighbors" demuestren que la edad no equivale al olvido: una mujer puede estar cansada, experimentar fluctuaciones hormonales y aun así mantenerse activa.

Una lucha contra la "dismorfia relacionada con la edad"

Amanda Peet también habla de la "dismorfia relacionada con la edad": la idea de que uno se queda mentalmente estancado en los treinta, a menudo en los veintisiete, y le cuesta aceptar que su cuerpo ya ha superado los cincuenta, con la menopausia, las arrugas, las canas y las dudas sobre su identidad. Destaca esta discrepancia entre el cuerpo real y la imagen interna, lo que alimenta la sensación de estar "desfasada" con lo que la sociedad espera de una mujer supuestamente "madura".

Un mensaje de visibilidad y dignidad

A través de su actuación y sus declaraciones públicas, Amanda Peet aboga por una mayor visibilidad de las mujeres menopáusicas, tanto en el cine como en la vida cotidiana. Enfatiza que actuar en pantalla no es suficiente: también es fundamental permitir que estas mujeres permanezcan en el centro de las historias, los proyectos y los procesos de toma de decisiones, sin relegarlas a un papel secundario "después" de su "juventud".

Su testimonio se hace eco del de otras actrices como Demi Moore o Halle Berry, quienes denuncian la forma en que las mujeres son marginadas en cuanto superan cierto estándar de belleza.

Al dar voz a mujeres como Amanda Peet y al retratar personajes que reflejan la realidad de la menopausia, la serie "Tus amigas y vecinas" contribuye a cambiar las percepciones. Lejos de ser un final, este periodo se presenta como una transformación, con sus desafíos, pero también con su riqueza y complejidad. Al romper el silencio y los estereotipos, Amanda Peet nos recuerda que las mujeres mayores de 50 años no deben desaparecer ni someterse a la invisibilidad impuesta.