"Me encanta interpretar a mujeres mayores": a sus 62 años, Lisa Kudrow elige aceptar su edad sin bótox.

Conocida mundialmente por su papel de Phoebe Buffay en la exitosa serie "Friends", Lisa Kudrow inicia ahora una nueva etapa en su carrera con serenidad. A sus 62 años, explica que ha decidido dejar de usar bótox, prefiriendo aceptar el envejecimiento natural de su rostro y centrarse en papeles acordes a su edad.

Una actriz que exige papeles acordes a su edad.

En una entrevista con The Hollywood Reporter , Lisa Kudrow habló sobre una experiencia reciente que la llevó a reconsiderar el uso de procedimientos cosméticos. Tras probar el bótox por primera vez a los 60 años, Kudrow informó haber experimentado efectos secundarios que no cumplieron con sus expectativas. Explicó que los cambios le causaron irritación: "Creo que contribuyó a la irritación de mis ojos y a esta extraña marca en mi frente, así que probablemente ya no lo usaré más". Ante este resultado decepcionante, la actriz decidió no continuar con este tipo de tratamiento.

Más allá del aspecto estético, Lisa Kudrow destaca su entusiasmo por interpretar personajes mayores en la pantalla. «Me emociona interpretar a mujeres mayores», explica, subrayando la importancia de la representación de la diversidad de edades en la industria del cine y la televisión. Esta postura forma parte de una evolución más amplia dentro del sector, donde la visibilidad de las mujeres mayores de 50 años está recibiendo cada vez más atención. Cada vez más actrices exigen papeles que reflejen la pluralidad de trayectorias y experiencias vitales, muy alejadas de los estándares que Hollywood ha favorecido durante mucho tiempo.

Lisa Kudrow también señala que su relación con la apariencia ha evolucionado con el tiempo. Afirma que está aceptando gradualmente la idea de parecer una mujer mayor, sin dejar de practicar su oficio con los mismos estándares artísticos.

Una evolución de los estándares de belleza

Las declaraciones de Lisa Kudrow llegan en un momento en que los estándares de belleza están evolucionando gradualmente hacia una representación más inclusiva de las diferentes edades. Muchas figuras públicas ahora promueven un enfoque más matizado del envejecimiento, haciendo hincapié en la autoaceptación en lugar de la búsqueda sistemática de transformaciones cosméticas.

Sin condenar las decisiones individuales en materia de medicina estética, Lisa Kudrow subraya su deseo de "priorizar una imagen fiel a la apariencia actual de cada persona". Esta postura se alinea con un movimiento más amplio que valora la autenticidad y la diversidad de trayectorias vitales.

Lisa Kudrow reafirma así su deseo de interpretar personajes acordes a su edad y experiencia. Al optar por no usar bótox, pone de relieve una visión personal del envejecimiento, basada en la aceptación y la continuidad de su trayectoria artística. Este enfoque contribuye a ampliar la representación de las mujeres en la pantalla y a fomentar un debate más abierto sobre la evolución de los cánones de belleza.