Para ganar seguidores, esta influencer supuestamente fingió su secuestro.

La influencer brasileña Monniky Fraga se ha visto envuelta en una polémica tras ser acusada de fingir su propio secuestro. El caso, revelado por varios medios internacionales, plantea interrogantes sobre los posibles riesgos de buscar visibilidad en las redes sociales.

Un caso que ha llamado la atención de las autoridades.

Las autoridades sospechan que Monniky Fraga orquestó un secuestro falso para llamar la atención de los medios. Según informes del medio brasileño Globo, la influencer afirmó que ella y su pareja fueron atacados cerca de su casa en Igarassu, estado de Pernambuco. Alegó que varios hombres armados los interceptaron y los llevaron a una zona boscosa, donde los retuvieron a cambio de un rescate.

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Una investigación que pone en tela de juicio la versión inicial.

Tras la denuncia del incidente a las autoridades en abril de 2025, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias. Según informes de Globo, los investigadores sospechan que el suceso fue orquestado para atraer la atención pública y generar cobertura mediática.

Las autoridades están considerando la posibilidad de que algunos de los implicados tuvieran una conexión previa con el influencer. Según informes de la prensa local, se habrían utilizado elementos materiales, como un vehículo clonado y armas, para que el evento simulado resultara más creíble.

Sospechas vinculadas a la búsqueda de visibilidad en línea

Según declaraciones de un agente de la ley citadas en los medios, la investigación sugiere que el evento simulado fue motivado por una disminución en el número de seguidores en redes sociales. Las autoridades indican que varias personas podrían estar involucradas en la organización del presunto incidente. La investigación continúa para determinar las responsabilidades exactas de cada individuo.

Una polémica que plantea interrogantes sobre las prácticas en las redes sociales.

Este caso pone de relieve los desafíos de buscar visibilidad en la economía de la atención. Los creadores de contenido a menudo se ven obligados a producir publicaciones que probablemente capten el interés del público, en un contexto de competencia particularmente alta. Varios observadores señalan que la viralidad a veces puede fomentar prácticas controvertidas, especialmente cuando el contenido está diseñado para provocar una fuerte respuesta emocional.

El caso sigue bajo investigación.

En esta etapa, la investigación mencionada en los medios aún está en curso y las autoridades continúan con sus pesquisas. La influencer Monniky Fraga no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones publicadas en la prensa, mientras que su equipo de defensa habría solicitado una modificación de su orden de detención.

Este caso ilustra los desafíos que plantea la evolución de las redes sociales, donde la frontera entre el contenido real y el contenido guionizado a veces puede generar dudas.