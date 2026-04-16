La transformación capilar de Katie Holmes con este largo bob "bronde" está causando sensación.

Léa Michel
Screen Katie Holmes dans le film « Rare Objects »

Tras muchos años de haber abandonado su larga melena castaña oscura, la actriz, directora y productora estadounidense Katie Holmes luce un corte bob largo con reflejos color caramelo y miel que fascina tanto a sus fans como a los peluqueros del momento.

Un foco de atención en Nueva York

Katie Holmes estrenó su nuevo corte de pelo en la fiesta de lanzamiento de la colaboración entre Christopher John Rogers y Old Navy en Nueva York en abril de 2026. Llevaba una melena corta y rubia platino, combinada con un atuendo informal de jeans y una blusa amarilla de canalé. El conjunto resaltaba aún más el aspecto fresco y renovado de su peinado.

Un corte bob largo a la altura de las clavículas, fácil de llevar.

El largo elegido por Katie Holmes corresponde precisamente a lo que los peluqueros denominan "clavicut": un corte que llega hasta la clavícula. Este estilo "lob" permite crear volumen y recogidos con facilidad, sin dejar de ser sencillo para el día a día. Este corte de media melena, a medio camino entre el bob clásico y el pelo largo, se considera actualmente uno de los estilos más favorecedores, adecuado para muchas formas de rostro y edades.

La moderna onda "bronde"

Además del corte, lo que realmente está dando que hablar es el color. Katie Holmes ha cambiado su castaño oscuro por un tono marrón dorado, entre castaño claro y rubio sutil, en lo que ahora se conoce como "bronde". Esta mezcla de castaño y rubio, muy popular entre las celebridades en 2025-2026, favorece especialmente a las pieles claras y cálidas, a la vez que da la impresión de una luminosidad natural. A diferencia de los rubios muy fríos, este tono requiere menos mantenimiento y crece mejor, lo que lo convierte en una opción práctica y estéticamente atractiva.

El nuevo peinado de Katie Holmes ya se perfila como una fuente de inspiración para las mujeres que buscan un cambio sin una transformación radical. El bob largo, que le llega hasta las clavículas, combinado con un sutil tono bronde, parece ser la solución ideal para un look primavera/verano 2026 fresco, elegante y fácil de mantener.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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