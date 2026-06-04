Enviar un mensaje de texto "porque sí" podría tener efectos más positivos de lo que uno podría imaginar.

Cuando tomas tu teléfono y escribes, suele ser para saber cómo está alguien, compartir chismes que debías guardar en secreto o pedir un favor. Rara vez lo haces para enviar un simple "¿Hola, cómo estás?", un mensaje que suena vacío. Sin embargo, enviar un mensaje sin un propósito específico sería tan útil como charlar sobre el clima con tu panadero.

Enviar un mensaje de texto sin motivo aparente: un consejo de bienestar inusual.

En una era de chats grupales omnipresentes, mensajes de voz que parecen podcasts y notificaciones interminables, los mensajes de texto son ocasionales. Tu madre es la única que enriquece tu bandeja de entrada, antes repleta de GIFs, chismes y largas diatribas literarias a modo de mea culpa. Mientras que en los tiempos del hashtag "swag" y las fotos de Tumblr, intercambiabas banalidades a través de tus teléfonos plegables, hoy solo envías mensajes para contar una noticia y hacer de chismosa.

Tomas tu pluma virtual para cotillear, contar tu vida laboral, que parece una telenovela, o quedar con tus amigos. Envías mensajes para poner al día a tu pareja con ese hombre que conociste en la caja del supermercado o para planear tu próxima pijamada. Sin embargo, no tienes el reflejo de enviar pequeños "¡guau!" espontáneos como el "wiz" de MSN. Para ti, eso sería como enviar burbujas vacías.

Sin embargo, los mensajes de texto se inventaron inicialmente para mantener la conexión a pesar de la distancia (y para tranquilizar a los padres durante la adolescencia). La creadora de contenido @simply_nikkib_ recomienda volver a la definición original de los mensajes de texto y no esperar a que surja un problema urgente para iniciar una conversación por este medio. Según ella, no es una forma de matar el tiempo, sino un ritual reconfortante. Cada semana, se propone enviar un mensaje a sus seres queridos, como lo haría una madre cariñosa con un hijo que está lejos. Un hábito sencillo y gratuito que enriquece su paz interior.

Una idea que surgió en TikTok y que ha sido validada por la ciencia.

La creadora de contenido, que envió mensajes espontáneos a sus seres queridos durante varias semanas seguidas, habló sobre su experiencia posteriormente. Relató este experimento social aparentemente trivial. Según su relato, no se trató de un gesto superficial ni de una forma de combatir el aburrimiento. Casi se convirtió en un ritual positivo, una manera accesible de aumentar sus niveles de dopamina. Dijo que enviar estos mensajes espontáneos y sinceros le provocaba una explosión de alegría y la ponía de buen humor para el resto del día. Y no es una teoría descabellada.

Un estudio publicado en la revistaCommunication Research respalda la hipótesis del creador de contenido. Según los resultados, charlar con al menos un amigo durante el día podría mejorar el bienestar tanto como un paseo por el bosque o un baño relajante. La buena noticia es que no es necesario estar cara a cara para disfrutar de estos beneficios. Ya sea una conversación en persona alrededor de una mesa o un mensaje de texto rápido, tienes todas las razones para conectar con tus seres queridos.

«Un simple mensaje de texto puede dar pie a un intercambio que fortalezca el vínculo y te ayude a sentirte menos solo», añade la Dra. Melissa Gluck, psicóloga, en la revista Bustle . En otras palabras, no tienes que cansar tus dedos con interminables mensajes para mantener el contacto. Tampoco necesitas buscar un pretexto o un tema interesante para decir «Estoy pensando en ti» o para que se entere alguien.

¿El contenido del mensaje? Abundante gratitud.

La creadora de contenido detrás de esta práctica digital no se limita a enviar un simple "¿Hola, cómo estás?" ni a hacer preguntas cerradas que solo obtienen un "sí" o un "no" como respuesta. Ella siembra gratitud en píxeles y espera dibujar una sonrisa en los rostros de quienes la reciben. Rinde pequeños homenajes a sus seres queridos a través de un mensaje de texto de agradecimiento, un breve pensamiento cariñoso o palabras llenas de ternura.

De hecho, sugiere algunas frases para iniciar un mensaje, como: «¡Hola! ¡Estoy pensando en ti! ¿Qué hay de nuevo?» o, si te sientes más cómodo emocionalmente: «Solo te mando un mensaje rápido para saludarte y decirte que te quiero». «Hay algo reconfortante en difundir amabilidad, que suele regresar a nosotros», explica Gluck. Ese es el principio fundamental de la ley de la atracción: atraemos lo que somos.

En otras palabras, no hace falta esperar a grandes noticias, una crisis existencial o un giro argumental digno de una serie de televisión para retomar el contacto. Basta con hacer vibrar el teléfono de alguien con un sincero "estoy pensando en ti" para convertirse en un pequeño, discreto y, a la vez, efectivo gesto de cariño.

En una vida cotidiana saturada de mensajes funcionales, recordatorios y notificaciones urgentes, este tipo de SMS gratuitos actúa como un respiro social.