El hábito nocturno que los investigadores recomiendan evitar antes de acostarse.

Según varios estudios científicos, el hábito que se debe evitar antes de acostarse es retrasar deliberadamente la hora de dormir para ganar tiempo libre, un comportamiento conocido como "procrastinación nocturna por venganza". Este reflejo consiste en permanecer despierto a sabiendas, revisando el teléfono, viendo "solo un episodio más" o navegando por las redes sociales, incluso cuando se está cansado y se sabe que hay que levantarse temprano al día siguiente.
Lo que dice la ciencia
Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Psychology popularizó este concepto al demostrar que una proporción significativa de participantes retrasaba su hora de acostarse sin ninguna presión externa, simplemente por elección propia, en detrimento de su tiempo total de sueño. Este estudio, disponible directamente en línea, destacó que este comportamiento se asociaba con una peor calidad del sueño, mayor fatiga diurna y una menor sensación general de bienestar. También mostró que estas personas eran conscientes de su falta de sueño, pero seguían sacrificando tiempo de descanso para dedicarse tiempo a sí mismas.
Por qué lo hacemos: días ajetreados, carga mental
Este reflejo es particularmente común entre quienes tienen jornadas muy ajetreadas, poco control sobre su horario o una gran carga de trabajo mental. La noche se convierte entonces en el único momento percibido como verdaderamente "libre", y existe la tendencia a defenderlo a costa del sueño. El problema es que este "tiempo robado" tiene un alto precio: falta de atención, bajo estado de ánimo, irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso un mayor riesgo de ansiedad y depresión cuando la privación del sueño se vuelve crónica.
Tres preguntas para determinar si usted está afectado
Para determinar si usted padece este fenómeno, unas sencillas preguntas pueden ser de ayuda:
- ¿Sueles retrasar la hora de dormir sin motivo aparente (sin trabajo urgente, sin obligación)?
- ¿Sueles decirte a ti mismo/a: "Sé que debería dormir, pero sigo adelante" ?
- ¿Te sientes agotado por la mañana sabiendo que podrías haberte acostado más temprano?
Si la respuesta a varias de estas preguntas es afirmativa, es probable que este reflejo esté muy arraigado. La buena noticia es que es reversible: establecer una hora fija para acostarse, crear un ritual relajante sin pantallas y, sobre todo, revalorizar el sueño como una necesidad innegociable, al igual que comer o respirar, son pasos clave para liberarse de él.
Por lo tanto, el estudio nos recuerda que no se trata de una falta de fuerza de voluntad, sino de un mecanismo compensatorio mal dirigido, que una mejor gestión del tiempo y una higiene del sueño constante pueden corregir.