Este estilo de vida, popular entre las personas de treinta y tantos años, puede debilitar la salud mental.

Permanecer soltero por más tiempo se ha vuelto común entre muchas personas de treinta y tantos años. Impulsado por el deseo de independencia, la dedicación a la carrera profesional y la exploración personal, este estilo de vida resulta atractivo. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren efectos más complejos en el bienestar mental.

El celibato a largo plazo, una opción cada vez más común.

Desde hace varios años, la soltería se ha convertido en un estilo de vida plenamente aceptado. Los conceptos de autonomía, libertad y realización personal desempeñan un papel fundamental en la trayectoria vital. Ideas como «vivir solo» o considerarse pareja reflejan esta evolución. Estudios más prolongados, ambiciones profesionales o un mayor autoconocimiento: las prioridades han cambiado.

Un estudio realizado por la Universidad de Zúrich , basado en más de 17.000 jóvenes adultos de entre 16 y 29 años en Europa, muestra que cada vez más personas retrasan su primera relación amorosa seria.

Una tendencia en bienestar a tener en cuenta

Según esta investigación, permanecer soltero durante un período prolongado podría ir acompañado, en algunas personas, de una disminución gradual de la satisfacción vital al acercarse a los treinta años. Los investigadores también observaron, en algunos casos, un aumento de la sensación de soledad. Este fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque la experiencia de cada persona es única.

Este sentimiento puede verse influenciado por diversos factores: el entorno, la red social o incluso las normas culturales. En una época en la que las relaciones aún se valoran, la brecha entre estas expectativas y la realidad puede resultar a veces una carga.

Al iniciar una relación, uno de los factores entre otros

Las investigaciones también demuestran que experimentar una primera relación romántica suele estar asociado con mejoras en ciertos indicadores de bienestar, como la satisfacción vital y la sensación de conexión. Sin embargo, esto no significa que la soltería perjudique la salud mental, ni que estar en pareja sea la solución universal.

Los investigadores destacan un punto crucial: se trata de asociaciones estadísticas, no de relaciones de causa y efecto. La personalidad, las amistades, las circunstancias vitales y la estabilidad emocional desempeñan papeles igualmente importantes. Además, algunos indicadores, como los síntomas depresivos, no parecen cambiar significativamente al iniciar una relación, lo que subraya la naturaleza multifactorial del bienestar.

Soltera… y perfectamente feliz así.

Es fundamental recordar que estar soltero no es problemático ni vergonzoso. No es un retraso, una deficiencia ni un error que deba corregirse. Algunas personas prosperan estando solas, encontrando un equilibrio pleno en sus amistades, trabajo, pasiones y relación consigo mismas. Y esto merece tanto respeto como cualquier otro estilo de vida.

Los resultados de esta investigación no deben interpretarse en absoluto como una presión para iniciar una relación "para sentirse mejor". Tienes derecho a preferir la soltería, a elegirla, a disfrutarla o simplemente a sentirte bien al respecto en un momento determinado de tu vida. Tu valía, tu equilibrio y tu bienestar no dependen de tu estado civil.

El verdadero problema: las relaciones, en todas sus formas.

Lo que estos estudios destacan principalmente no es una oposición entre estar soltero y estar en pareja, sino la importancia de las conexiones sociales. Los sentimientos prolongados de soledad, ya sea estando soltero o en pareja, pueden afectar el bienestar. Por el contrario, sentirse rodeado, apoyado y conectado con los demás desempeña un papel fundamental en el equilibrio emocional. Amistades profundas, lazos familiares, comunidades e intercambios genuinos: todas estas formas de conexión son importantes.

Una diversidad de caminos vitales

Los caminos de la vida evolucionan y ya no existe un único modelo a seguir. La soltería prolongada forma parte de estas transformaciones, al igual que otras maneras de construir la propia vida. Algunas personas encuentran en ella una valiosa libertad, otras atraviesan periodos de duda: todas estas experiencias son válidas.

En definitiva, esta investigación subraya un punto clave: tu bienestar depende de un delicado equilibrio. Y entre estos equilibrios, el más importante es el que respeta tus deseos, tu ritmo y tu manera única de sentirte bien en la vida.