"El efecto Pinocho": ¿puede la nariz realmente delatar una mentira?

En el lenguaje corporal, varias señales físicas pueden delatar una mentira, pero existe una pista aún más convincente para detectar intentos de invención. La próxima vez que dudes de la veracidad de las palabras de alguien, fíjate en la forma de su nariz. Este rasgo facial inconfundible es un excelente detector de mentiras. Es lo que los científicos llaman el "efecto Pinocho". No hace falta explicarlo; ya conoces la historia del pequeño hombre de madera.

¿Qué es el efecto Pinocho?

Seguro que recuerdas este cuento icónico sobre las aventuras de Pinocho, el títere viviente creado por Geppetto. El pequeño, de cuerpo flácido y piel áspera como la corteza de un árbol, tiene una peculiaridad: cada vez que se atreve a mentir o a distorsionar la verdad, aunque sea un poco, su nariz crece como una rama abonada. Le resulta imposible inventar historias o exagerar la realidad sin arriesgarse a sufrir las consecuencias y desarrollar una nariz enorme capaz de sostener todo el bosque. Sus mentiras son tan evidentes como la nariz en tu cara, y no solo en sentido figurado.

Esta fábula de Carlo Collodi, adaptada por Disney, no es tan trivial como parece. El autor de Pinocho, cuyo único objetivo era entretener a los niños y arrullarlos, narró involuntariamente un fenómeno científico, fruto de su imaginación. Investigadores españoles de la Universidad de Granada han continuado esta línea de investigación, convirtiendo a Pinocho casi en un caso de estudio de manual.

Según los resultados de sus estudios , en casos de engaño o falsedad, la nariz sufre una transformación. No crece en longitud, pues de lo contrario todos tendríamos una trompa en su lugar. En cambio, se hincha y enrojece sutilmente en la punta, los lados y alrededor de los ojos. Esto bastó para bautizar esta reacción: el efecto Pinocho.

La explicación detrás de este curioso fenómeno

Para llegar a esta reveladora conclusión, los investigadores recurrieron a algo más que conjeturas. Sometieron los cuerpos de estafadores voluntarios a imágenes térmicas. Esta herramienta captura la temperatura corporal en tiempo real, invisible a simple vista. Las imágenes hablan por sí solas. El olfato aparece más rojo que el resto del rostro. Y a diferencia de Pinocho, víctima de un hechizo mágico bastante ingenioso, los seres humanos simplemente se rigen por las leyes del cuerpo.

Se cree que este «efecto Pinocho», que nos permite detectar mentiras y desenmascarar a posibles impostores, se debe a una disminución de la actividad en la ínsula, una parte del cerebro que gestiona la conciencia, el sistema de recompensa y la regulación de la temperatura corporal. Es como si un termostato interno entrara en estado de alerta. En resumen, la boca miente, pero el cuerpo dice la verdad.

Cuando el cuerpo habla más alto que las palabras

El efecto Pinocho no se limita a una simple hinchazón o enrojecimiento de la nariz. Forma parte de una serie de reacciones microfisiológicas que acompañan a la mentira. La sudoración , la dilatación de las pupilas, los cambios en el ritmo cardíaco y la tensión muscular son indicadores de que el cuerpo se activa cuando intenta ocultar la verdad.

La nariz, por su parte, actúa como una señal visual involuntaria. La dilatación de los vasos sanguíneos, causada por el esfuerzo de estar acostado, produce enrojecimiento localizado y, a veces, una ligera hinchazón. El efecto es sutil, pero detectable mediante cámaras térmicas o por un observador capacitado para interpretar estas señales. En resumen, el cuerpo revela lo que la boca intenta ocultar.

El efecto Pinocho ilustra a la perfección el funcionamiento interno del cuerpo humano. Mientras que las mejillas se sonrojan de timidez y los labios se fruncen en momentos de deseo, la nariz es muy sensible a las mentiras y delata a su dueño. En cualquier caso, los dibujos animados de Disney se han convertido casi en un diccionario médico. Desde el complejo de Cenicienta hasta el síndrome de Campanilla, los icónicos personajes de nuestra infancia dan nombre a diversas dolencias.