El síndrome del "estoy agotado sin motivo": cómo marzo cambia nuestros ritmos

Duermes bien, tu agenda no está más ocupada de lo habitual... y, aun así, te sientes cansado. Si esta sensación te resulta familiar en marzo, no eres el único. Esta bajada de energía, que a menudo se menciona al final del invierno, en realidad corresponde a un período de adaptación del cuerpo.

Un período de transición para el cuerpo.

Marzo marca un momento crucial entre dos estaciones. Tras varios meses de invierno, el cuerpo debe adaptarse gradualmente a un entorno cambiante: los días se alargan, las temperaturas cambian y la luz natural se hace más presente.

Estos cambios pueden parecer sutiles, pero en realidad requieren que tu cuerpo se adapte. Como un motor que se reinicia suavemente tras un largo descanso, tu cuerpo está ajustando sus parámetros. Durante esta fase de transición, algunas personas experimentan una fatiga inusual, una sensación de lentitud o falta de energía. Esto es perfectamente normal: tu ritmo biológico simplemente se está recalibrando.

La luz, el conductor de tu reloj interno

Uno de los principales factores que explican esta fatiga estacional es la luz natural. Esta desempeña un papel vital en el funcionamiento del reloj biológico, también conocido como ritmo circadiano. A medida que los días se alargan en primavera, el cuerpo necesita ajustar la producción de ciertas hormonas. Una de las más importantes es la melatonina, la hormona que regula el sueño.

Durante el invierno, la baja luminosidad promueve una mayor producción de melatonina. Cuando la luz aumenta repentinamente en primavera, el cuerpo necesita reequilibrar este mecanismo. Este reajuste puede interrumpir temporalmente el ciclo sueño-vigilia. Como resultado, es posible que sientas poca energía incluso después de una buena noche de sueño.

El invierno a veces deja algunas huellas

El final del invierno también puede afectar tus niveles de energía por otras razones. Durante los meses más fríos, los hábitos de vida suelen cambiar: menos luz, más tiempo en interiores y, a veces, menos actividad física. La exposición al sol, por ejemplo, desempeña un papel importante en el mantenimiento de ciertos equilibrios corporales. Tras varios meses con poca luz, tu cuerpo podría necesitar tiempo para reajustarse a un ritmo más dinámico.

Algunos investigadores se refieren a esto como fatiga estacional . No se trata de un problema de motivación ni de falta de voluntad: el cuerpo simplemente está pasando por un período de adaptación. No va retrasado. Evoluciona a su propio ritmo.

El cambio de hora, un pequeño y discreto disruptor

Como si esta transición no fuera suficiente, otro elemento a veces altera el equilibrio: el cambio al horario de verano, generalmente a finales de marzo. Este cambio de una hora puede parecer mínimo, pero altera ligeramente el reloj interno. Incluso un cambio tan pequeño puede afectar la calidad del sueño durante unos días. Algunas personas notan entonces mayor somnolencia, fatiga o dificultad para concentrarse. La buena noticia es que el cuerpo suele adaptarse rápidamente.

Algunos pasos para recuperar tu energía

Para ayudar a su cuerpo a atravesar esta transición, algunos hábitos simples pueden marcar la diferencia.

La exposición a la luz natural a primera hora de la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico. Un paseo matutino corto o un desayuno junto a una ventana iluminada ya pueden contribuir a este equilibrio.

Mantener un horario de sueño regular también ayuda al cuerpo a recuperar un ritmo estable. La actividad física moderada también puede aumentar la energía y mejorar la calidad del sueño.

Por último, una dieta variada y equilibrada ayuda al organismo a reponer sus recursos después del invierno.

En resumen, si te sientes cansado en marzo, no hay por qué sentirse culpable. Esta sensación es común y, en la mayoría de los casos, pasajera. Tu cuerpo simplemente está pasando del invierno a la primavera sin problemas. Y como cualquier organismo vivo, merece el tiempo y la atención necesarios para recuperar sus fuerzas.