Nacer en verano: lo que sugiere la investigación sobre la salud mental masculina.

¿Puede la estación del año en que nacemos influir realmente en nuestra salud mental años después? La pregunta puede parecer sorprendente, incluso rozando la astrología o teorías extravagantes. Sin embargo, desde hace varios años, los investigadores estudian los efectos que el entorno prenatal y las primeras semanas de vida pueden tener en el desarrollo cerebral.

Una hipótesis que intriga a los científicos

Mientras que quienes nacieron en verano lamentan no poder reunir a todos sus seres queridos para celebrar su cumpleaños, quienes cumplen 60 años en invierno se arrepienten de tener que quedarse en casa para esta ocasión tan especial. Ya sea que nazcamos en invierno, primavera, verano u otoño, la estación del año en que nacemos tiene sus inconvenientes. Más allá de los aspectos prácticos y festivos, también podría predecir nuestro bienestar mental futuro. Esto es lo que sugiere un estudio canadiense bastante inusual.

El origen de esta investigación es bastante inesperado. «La idea surgió cuando me preguntaron si creía en los horóscopos», explica Mikael Mokkonen, autor principal del estudio. «Entonces me pregunté si podría existir una base biológica para su existencia, en términos de una relación entre la fecha de nacimiento de una persona y sus características fisiológicas o mentales».

Lejos de las predicciones astrológicas, los investigadores se han centrado en una cuestión científica muy real: ¿podrían las condiciones ambientales a las que está expuesta una madre durante su embarazo tener consecuencias duraderas en la salud mental de su hijo?

Cómo podría influir la estación del año en que se nace

La estación del año influye en muchos factores ambientales. La luz solar, las temperaturas, las infecciones estacionales , la dieta y los niveles de vitamina D varían a lo largo del año. Durante el embarazo, estos factores pueden afectar el desarrollo fetal.

Algunos investigadores sugieren que la exposición a ciertos factores estacionales podría contribuir a moldear determinados aspectos de la salud física o mental a largo plazo. Sin embargo, los mecanismos exactos siguen siendo en gran medida desconocidos, y los resultados de los estudios realizados hasta la fecha suelen ser contradictorios.

Lo que muestra el estudio canadiense

Para su investigación, científicos de la Universidad Politécnica de Kwantlen en la Columbia Británica analizaron datos de 303 adultos jóvenes con una edad promedio de 26 años. Los participantes completaron dos cuestionarios de salud mental ampliamente utilizados: el PHQ-9, que evalúa los síntomas depresivos, y el GAD-7, que se centra en la ansiedad. Su primer hallazgo: no se observó una asociación clara entre la estación del año de nacimiento y los trastornos de ansiedad.

Sin embargo, en lo que respecta a la depresión, se observó una tendencia particular entre los hombres. Aquellos nacidos durante el verano, es decir, entre junio y agosto, presentaban una mayor probabilidad de obtener puntuaciones que indicaran síntomas depresivos, en comparación con los hombres nacidos en otras estaciones.

Los resultados deben interpretarse con precaución.

Estos hallazgos no implican que nacer en verano cause depresión. Los propios investigadores se muestran cautos. Mikael Mokkonen subraya que no se trata de establecer una relación de causa y efecto. Según él, estas observaciones podrían estar relacionadas con las condiciones ambientales que experimenta la madre durante el embarazo.

El estudio también presenta varias limitaciones importantes. El tamaño de la muestra es relativamente pequeño y se compone principalmente de estudiantes que viven en la misma región de Canadá. Además, algunos cuestionarios contenían espacios en blanco. En otras palabras, estos resultados deben considerarse una línea de investigación interesante, más que un hecho establecido.

La depresión masculina, un tema que con demasiada frecuencia se mantiene en silencio.

Más allá de la cuestión de la época del año en que nacen los hombres, este estudio pone de relieve un importante problema de salud pública: la depresión en los hombres. Durante mucho tiempo, los problemas de salud mental han chocado con ciertos modelos tradicionales de masculinidad. Muchos hombres han aprendido a minimizar su sufrimiento, a evitar expresar sus emociones o a considerar que buscar ayuda es un signo de debilidad.

Esta presión social puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, la depresión no siempre se manifiesta de la misma manera en hombres y mujeres. En algunos hombres, puede expresarse a través de una mayor irritabilidad, conductas de riesgo, consumo excesivo de alcohol o sustancias, aislamiento social o pérdida de interés en las actividades habituales. Estos signos a veces son más difíciles de identificar como síntomas depresivos.

Nacer en invierno, primavera, verano u otoño no determina, por sí solo, el destino psicológico de una persona. Sin embargo, este estudio canadiense sugiere que podría existir una asociación entre nacer en verano y un mayor riesgo de síntomas depresivos en los hombres. Una oportunidad para desmantelar el último bastión de la masculinidad.