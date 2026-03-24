Mujeres y hombres que afrontan la soltería: una brecha en el bienestar que plantea interrogantes.

Según los estereotipos, las mujeres se sienten vacías sin pareja, mientras que los hombres son autosuficientes y se contentan con sus amigos (y unas cuantas cervezas). Sin embargo, un estudio reciente ha desmentido este cliché anticuado. ¡Caballeros, presten atención! Las mujeres se adaptan mejor a la soltería que los hombres y disfrutan plenamente de esta situación.

Se dice que las mujeres solteras están más satisfechas con sus vidas.

En el imaginario colectivo, las mujeres sueñan con el amor eterno, el matrimonio y los proyectos compartidos. Los hombres, en cambio, se sienten más cómodos con su independencia , absortos en sus carreras o aventuras.

Pero esta visión no resiste un análisis más profundo. Un estudio reciente acaba de poner en tela de juicio estos estereotipos tan arraigados: las mujeres solteras, en promedio, se sienten más realizadas en su situación que los hombres. Este hallazgo nos invita a replantearnos nuestra perspectiva sobre la soltería .

Estos hallazgos provienen de una investigación realizada por los psicólogos Elaine Hoan y Geoff MacDonald de la Universidad de Toronto. Publicado en la revista científica Social Psychological and Personality Science,el estudio examinó el bienestar de las personas solteras.

Los investigadores analizaron datos de casi 6000 personas en diez estudios diferentes. Los participantes, con una edad promedio de 32 años, no tenían pareja al momento de la encuesta. La muestra incluyó un número casi igual de hombres y mujeres, así como algunas personas no binarias.

Los resultados son concluyentes: en casi todos los indicadores estudiados, las mujeres manifiestan estar más satisfechas con su soltería que los hombres. Para ellas, la soltería no es un defecto, ni mucho menos un fracaso, sino más bien una oportunidad para la introspección.

El celibato femenino, un espacio de libertad

Durante mucho tiempo, las mujeres solteras sufrieron numerosos estereotipos: el de la arpía rodeada de gatos, la empleada ambiciosa y centrada en su carrera, la "solterona". Considerada una anomalía en una sociedad que equipara la felicidad con el matrimonio y la familia, no gozaba de buena reputación.

Pero hoy en día, ser soltera ya no es motivo de vergüenza ni una anomalía. Es un momento para redescubrirse, para afirmarse, explorar nuevos pasatiempos, salir de la zona de confort y conocerse mejor. Desde su perspectiva, la soltería tiene casi una dimensión espiritual. Los hombres, sin embargo, no pueden decir lo mismo. La soltería es una tortura silenciosa, y realmente sufren este período de inactividad emocional.

¿A qué se debe esta diferencia entre hombres y mujeres? Los investigadores proponen varias hipótesis. La primera se refiere a las redes sociales. Las mujeres suelen mantener relaciones de apoyo más numerosas y profundas fuera de las relaciones románticas. Amistades sólidas, lazos familiares, círculos de confianza: estas conexiones ayudan a satisfacer algunas de sus necesidades emocionales y afectivas.

En este contexto, estar en pareja ya no es la única fuente de cercanía o consuelo. Por lo tanto, la soltería no se percibe como aislamiento, sino como otra forma de organizar la vida social.

Otro factor mencionado es que las relaciones heterosexuales aún se caracterizan por desequilibrios. En muchas parejas, las mujeres siguen asumiendo una parte importante de las tareas domésticas y la carga mental. Esta realidad puede hacer que la vida en pareja sea menos atractiva de lo que uno podría imaginar.

El celibato masculino, un desafío más discreto.

Para los hombres, la situación parece ser diferente. Los investigadores señalan que muchos de ellos dependen en mayor medida de sus relaciones románticas para satisfacer sus necesidades emocionales. En algunos casos, la pareja se convierte en su principal fuente de apoyo emocional. Por lo tanto, cuando esta relación está ausente, los sentimientos de soledad pueden ser más intensos.

Obviamente, esto no significa que todos los hombres tengan dificultades con la soltería, ni que todas las mujeres prosperen en ella. Pero la tendencia general revela una interesante diferencia en cómo cada persona construye su equilibrio personal. En última instancia, si los hombres sufren más, es porque estar en pareja es su único espacio para la autoexpresión. Y ese es un legado pesado del patriarcado, que, al intentar crear hombres fuertes, ha generado traumas.

Quizás la verdadera lección de este estudio reside aquí: estar soltero no es una sala de espera para el amor. Para muchos, es simplemente una forma de vida entre muchas. Y Bridget Jones fue la primera en demostrarlo.