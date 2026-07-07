"¿Dónde están las aficionadas de tallas grandes?" Esta mujer quiere que sean más visibles en las gradas.

Durante los partidos del Mundial, las cámaras se detienen en rostros manchados de banderas. En el visor: mujeres que parecen salidas de un molde o de un catálogo de una agencia de modelos. La aficionada Felicity Hayward, que nunca se pierde un partido del Arsenal, reequilibra el panorama y le da protagonismo a las mujeres con curvas.

Devolver la diversidad a las gradas de los estadios.

Entre jugadas espectaculares, las cámaras abandonan el terreno de juego para enfocar los rostros de los aficionados, entusiasmados por el partido que se desarrolla ante sus ojos. Captan a niños en estado de euforia, a hombres disfrazados con trajes de payaso y momentos de júbilo colectivo.

Sin embargo, suelen centrarse en un público muy específico: mujeres con figuras convencionalmente atractivas, cuerpos esculturales y caderas perfectamente proporcionadas. En internet, incluso existen clasificaciones de las "fans más bellas", que aparecen en las gradas como adolescentes en audiciones improvisadas. Presentadas casi como iconos de belleza, o incluso como un espectáculo en sí mismas, todas tienen físicos idénticos. Solo difiere el color de sus chalecos de la suerte.

En las redes sociales, se han viralizado imágenes de estas fans con pómulos prominentes, labios carnosos y figuras esbeltas. Son tan irreales que parecen producto de la inteligencia artificial . En realidad, la mayoría solo existen en la fantasía de quienes las crearon, con la complicidad de chatGPT.

Estas aficionadas de cabello sedoso, cuyas imágenes parecen retocadas con filtros, son una clara ilusión. El Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) ha confirmado el engaño visual . Felicity Hayward, en cambio, es muy real, de carne y hueso, y rebosante de amor. Apasionada seguidora del Arsenal, aboga por la diversidad corporal en todas partes, desde las zonas de aficionados hasta las gradas, donde la mayoría de la gente no es muy diversa.

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Recuerda que las fans femeninas no son objetos.

Además de soportar comentarios sexistas y ser injustamente tachadas de ignorantes del fútbol, las aficionadas siguen siendo utilizadas como mero adorno. Tratadas como extras o elementos decorativos, destinadas a ser admiradas o comentadas, merecen más respeto en estos estadios repletos de vítores y testosterona. Con sus camisetas del equipo, sus conjuntos con los colores de su equipo favorito y sus bufandas con innumerables escudos, Felicity Hayward demuestra que las aficionadas no están allí solo para "verse guapas".

Esta mujer, con su alegría contagiosa, que ondea banderas adornadas con cañones y también escribe para GlamourUK, se entrega por completo a cada evento deportivo. Ya sea un partido amistoso o una competición decisiva, siempre está presente, y su figura es parte integral de ella, le guste o no a la sociedad.

En el mundo del fútbol, los cánones de belleza están profundamente arraigados. La discriminación que sufrió Lauren Fryer, pareja del futbolista del Arsenal Declan Rice, es el ejemplo más claro. Considerada "no lo suficientemente guapa" para ser la esposa de un futbolista, fue objeto de burlas constantes. Estas críticas mezquinas demuestran la enorme presión que sufren las parejas de los jugadores y, por extensión, las aficionadas, que deben cumplir ciertos criterios para ganarse un lugar en la afición.

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Para ser aún más creativo con el fin de apoyar a su equipo.

Felicity Hayward, cuyo nombre refleja su personalidad, acepta su cuerpo y nos recuerda que la apariencia no es una competencia. Lejos de ver su peso como una desventaja, lo utiliza como una ventaja en el mundo de la moda. Cuando no está creando contenido que promueve el amor propio, graba sus atuendos más glamorosos. Esta joven de cabello rubio platino tiene un estilo muy ecléctico y, al contrario de lo que podrían decir los estilistas académicos, no oculta su cuerpo. Todo lo contrario, de hecho.

Combina prendas que otros jamás se atreverían a juntar, como esta falda de lunares de inspiración bohemia con una camiseta de "England" y una bufanda a juego. O esta típica camiseta de aficionada del Arsenal, usada debajo de un chaleco a medida u otra prenda de coleccionista, combinada con una deslumbrante falda de lentejuelas. Otra muestra de estilo icónico: un jersey sintético con una falda de tul con volantes, digna de una invitada a una boda.

Mientras que las mujeres que no usan la talla 6 aún enfrentan burlas y tarjetas rojas, Felicity apoya a quienes se aman incondicionalmente. Además, cuando no está en las gradas, lucha por la diversidad en las pasarelas.