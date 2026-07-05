En Dubái existe una playa exclusiva para mujeres: ¿qué cambia realmente eso?

Imagina una playa con un cartel que muestra a un hombre tachado, donde puedes resolver tu crucigrama sin que te acosen y zambullirte en las olas sin sentirte como un objeto. Este pequeño paraíso, digno de Barbieland o de la ciudad ficticia de Tana, existe, enclavado entre imponentes rascacielos y terrazas climatizadas. Creada por iniciativa de la ciudad de Dubái, esta playa exclusiva para mujeres promete unas vacaciones idílicas en un ambiente de serenidad.

Se ha inaugurado una playa única en Dubái.

Frente a la mayoría de las playas, hay letreros que prohíben fumar, usar altavoces y llevar equipos para deportes acuáticos. Esta playa de arena fina, que conecta los imponentes rascacielos de Dubái con las lagunas azules, tiene una inscripción diferente. Esta es verdaderamente única. En su entrada, hay una figura masculina tachada que indica a los hombres que no son bienvenidos.

Se trata de una playa exclusivamente femenina con acceso exclusivo para mujeres. Si bien Dubái quizás no sea el destino más atractivo dada la situación geopolítica actual, puede presumir de haber creado la primera playa del mundo dedicada exclusivamente a las mujeres. Esta playa, privatizada para garantizar la privacidad femenina , se encuentra en la bahía de Al Mamzar. Ha sido completamente rediseñada como parte de un ambicioso proyecto de transformación del litoral en esta zona de los Emiratos Árabes Unidos.

Palmeras se alzan frente a imponentes rascacielos de cristal, y el hipnótico mar azul invita a la relajación. Es un escenario idílico, sin presencia masculina. En este espacio femenino, la materialización de una fantasía largamente acariciada, no hay hombres que pidan números de teléfono, espíen por encima de las gafas de sol ni interrumpan las sesiones de tomar el sol con piropos anticuados . Las mujeres pueden nadar en paz, disfrutar del sol sin restricciones y prolongar esta escapada hasta el anochecer. Esta playa, ubicada en una región con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, confirma el alto nivel de seguridad de Dubái.

Natación nocturna, personal femenino y supervisión reforzada

Esta playa, que parece un espejismo de ensueño y encajaría a la perfección en una película feminista, ofrece mucho más que una vasta extensión de agua y arena fina salpicada de elegantes tumbonas. Es un lugar que jamás hubiéramos imaginado, ni en nuestros sueños más descabellados. Tanto residentes como turistas pueden nadar las 24 horas del día, incluso después del atardecer. La zona que rodea la playa está bañada por una iluminación perfecta, lo que la hace ideal para refrescarse incluso de noche, cuando el calor es más soportable.

Detrás de los binoculares en el puesto de observación, solo hay mujeres. Todo el personal contratado para vigilar la playa, controlar el acceso y mantener una atenta vigilancia del agua es femenino. Las mujeres se sienten como si fueran la única especie en la Tierra. Esta playa, rodeada de robustas vallas y separada del resto de Al Mamzar, es un paraíso para quienes buscan mayor privacidad y tranquilidad. Sigue la estela de los espacios segregados por género, diseñados exclusivamente para mujeres. Tras los gimnasios y las clases de natación adaptadas a las mujeres, ahora surgen playas en honor a ellas.

¿Qué debemos pensar de este espacio de arena exclusivamente femenino?

Aunque esta playa exclusiva para mujeres se asemeja a un refugio en un espacio público donde los hombres suelen dominar, dando la ilusión de haber aterrizado en otro planeta llamado sororidad, no goza de popularidad universal. Y no solo entre los hombres, frustrados por no poder seguir observando con morbo. «Mala idea, mujeres separadas otra vez», comentó un usuario en las redes sociales. «Me parece que, fundamentalmente, hombres y mujeres están hechos para vivir juntos. Es una cuestión de respeto mutuo», añadió otro.

En definitiva, esta playa, en lugar de promover la convivencia de género, amplía la brecha entre hombres y mujeres, y no solo en el plano arquitectónico. También pone de manifiesto un problema fundamental: las mujeres se encuentran aisladas en lugar de recibir educación los hombres. Otra paradoja: esta playa, diseñada para reducir la hipervigilancia, se construyó en una ciudad que figura entre las más ejemplares en cuanto a seguridad para las mujeres.

Porque mientras algunos ven esta playa como un remanso de libertad, otros la interpretan como una forma de renuncia. ¿Acaso el objetivo no debería ser poder tumbarse en cualquier toalla, en cualquier balneario, sin tener que justificar la propia vestimenta ni temer ser acosado? Al separar a los grupos, ofrecemos una solución inmediata al problema, sin abordar sus causas profundas.