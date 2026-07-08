Esta golfista está dejando su huella en un deporte todavía dominado por hombres.

Considerado a menudo un deporte de élite o un pasatiempo burgués, el golf ya no es solo cosa de hombres mayores con elegantes polos. Y en estos campos impecablemente cuidados, las mujeres ya no se conforman con recorrer las calles en carritos de golf o admirar los golpes desde lujosas terrazas. Ahora ondean sus palos como banderas en defensa de la igualdad y el respeto. En este ámbito, Ellie Skoog destaca.

En busca de la igualdad: la misión de este excepcional golfista.

Desde hace algún tiempo, el golf inspira la moda. La indumentaria de los golfistas se considera ahora ropa de diario, incluso símbolos de prestigio. Calcetines hasta la rodilla, viseras en tonos pastel, faldas plisadas y chaquetas de lona han abandonado los campos de golf para adornar las siluetas de los modernos habitantes de la ciudad. Más allá de estas referencias estéticas, que casi se han convertido en un lenguaje propio, el golf sigue siendo un deporte enigmático de la clase alta. Es una disciplina reservada a los círculos más selectos de la sociedad, donde personas mayores con camisetas y mocasines, o jóvenes con el pelo peinado con orgullo, desfilan por el campo.

Es raro ver mujeres en estos céspedes irregulares salpicados de banderas. Las únicas que se ven suelen ser las parejas de los socios, tomando cócteles con guantes y disfrutando de un trato especial. O bien, están acampadas detrás de la recepción, con una sonrisa como único símbolo.

La golfista Ellie Skoog está reequilibrando las estadísticas de género y feminizando sutilmente este deporte. Además, destaca notablemente en estos campos ondulados. Lejos de ser una excepción o de hacer el ridículo, suele intimidar a quienes dudan de su precisión o intentan darle lecciones. Una cosa es segura: no solo ha estado practicando en Wii Sports.

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Una trayectoria profesional femenina que despierta admiración.

Esta mujer sueca de treinta y tantos años no es una simple espectadora en el campo de golf. Técnicamente hábil, diestra, ágil y perseverante, siempre supera los obstáculos, tanto literal como figuradamente. Aunque pueda sentirse pequeña en esos incontables metros cuadrados del campo, tiene todo el potencial para ser una campeona en este deporte, que durante mucho tiempo excluyó a las mujeres de las competiciones oficiales.

Porque es importante recordar que, históricamente, el golf fue dominio exclusivo de hombres conservadores. Algunas instituciones emblemáticas incluso prohibieron la participación femenina durante décadas. Por ejemplo, el prestigioso Augusta National Golf Club no admitió a sus primeras jugadoras hasta 2012. Esta desigualdad también se refleja en el número de golfistas femeninas. En Estados Unidos, las mujeres representan aproximadamente una cuarta parte de los golfistas, según estudios de la National Golf Foundation. Por lo tanto, a través de sus actuaciones, Ellie Skoog no solo juega por la gloria, sino también por el reconocimiento colectivo. Sus demostraciones, ya sea en las pistas, entre lagos o en la tierra, son una especie de venganza contra años de exclusión y discriminación en el deporte .

Vídeos que revelan todo el alcance de su talento.

Quizás hayas visto ese vídeo viral donde un hombre intenta presumir de sus habilidades de golf ante una golfista profesional. Pillado con las manos en la masa, insiste ante la cámara en que su swing es malo y necesita mejorar. En realidad, se enfrenta a una campeona inglesa que sabe perfectamente dónde colocarse y cómo golpear la bola. Queda bastante avergonzado cuando Georgia Ball manda la bola volando por los aires y la coloca justo en el centro.

Ellie Skoog, hija de un entrenador de golf que pasó su infancia más en el campo que en el parque, también se graba a sí misma para inmortalizar su prodigiosa habilidad y acallar a los escépticos. En sus redes sociales, muestra una faceta más accesible de este deporte, a menudo oculta tras barreras sociales. Revela lo que sucede tras bambalinas, los errores, los éxitos y, sobre todo, la relación casi íntima que mantiene con el campo.

Sus videos no solo cuentan la historia de una golfista talentosa. Cuentan la historia de una mujer que se abre camino en un mundo que no siempre ha sido amable con ella. Cada golpe se convierte en una respuesta silenciosa a los prejuicios, cada bola enviada lejos una forma de recordar a todos que el talento no tiene uniforme , ni género, ni necesidad de pedir permiso.

Si bien sabe distinguir entre un palo de madera y uno de hierro, posee sobre todo una mentalidad de acero en un deporte donde los hombres no suelen tener mucho sentido común.