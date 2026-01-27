Este ladrón no esperaba encontrarse con un entusiasta del triatlón.

Durante un viaje turístico a Londres, Elizabeth López Aguilar no esperaba vivir una escena de película de acción. Esta estadounidense, entusiasta del deporte, estaba con su pareja en la pasarela de los Royal Victoria Docks, en el distrito de Canary Wharf, cuando dejó su teléfono en el suelo para grabar un breve video de TikTok con vistas al Támesis. En un instante, un desconocido le arrebató el iPhone y huyó. Lo que no sabía era que su víctima no era una turista cualquiera.

Una reacción ultrarrápida, captada por la cámara.

En el momento del robo, el teléfono seguía grabando, capturando toda la escena. Las imágenes muestran claramente la mano del ladrón agarrando el dispositivo, seguido de una persecución frenética. Sorprendida al principio, Elizabeth cree que es una broma de su compañero. Al ver al hombre desaparecer entre la multitud, enseguida se da cuenta de que se trata de un robo. Sin dudarlo, lo persigue a toda velocidad.

Dos años de triatlón que marcan la diferencia

Lo que el carterista claramente no previó fue que la joven llevaba dos años practicando triatlón y carreras de velocidad. Con unas pocas zancadas, Elizabeth López Aguilar acortó la distancia entre ellos. Su compañero, también atlético, se unió a la carrera. La pareja corrió por los pasillos del andén de Londres, ante el asombro de los transeúntes. La escena, breve pero intensa, terminó rápidamente: Elizabeth logró alcanzar al hombre y bloquearle el paso, con la ayuda de su compañero. Sorprendido, el ladrón no opuso resistencia.

El ladrón se rinde sin luchar.

Ante la determinación de la pareja y la imposibilidad de competir físicamente, el carterista entregó el teléfono sin rechistar. Luego se escabulló tan discretamente como había llegado, probablemente ansioso por evitar cualquier contacto con las autoridades. El asunto podría haber quedado ahí, pero el video del incidente, grabado accidentalmente, atrajo rápidamente la atención en redes sociales. El video, con miles de visualizaciones, es tan divertido como sorprendente.

"Él no sabía con quién se estaba metiendo."

En una entrevista con un medio británico, Elizabeth relató la escena con una mezcla de indiferencia y humor. "Creo que no tenía ni idea de con quién estaba tratando", comentó, aún sorprendida de haber recuperado su teléfono tan rápido. Para ella, este percance le sirve principalmente como recordatorio: incluso en lugares concurridos, los robos oportunistas son frecuentes, y hay que estar alerta en todo momento, incluso al grabar un simple vídeo.

Una experiencia sin repercusiones legales

A pesar del robo, Elizabeth y su pareja decidieron no presentar cargos. El hombre no había sido violento y devolvió inmediatamente el objeto robado. La pareja prefirió olvidar el incidente, evitando que se convirtiera en un asunto legal. Sin embargo, la joven estadounidense aprendió una lección de este percance: en el futuro, nunca dejaría su teléfono desatendido, especialmente en una zona turística.

En cuestión de segundos, Elizabeth López Aguilar pasó de ser una simple transeúnte a una temible perseguidora, convirtiendo un intento de robo en un fracaso estrepitoso. Para la ladrona, este percance probablemente quedará como una experiencia memorable.