"Friendflation": este sutil fenómeno que debilita algunas amistades.

Salir, compartir una comida, irse de fin de semana… estos momentos con amigos son buenos para el alma y el corazón. Sin embargo, en los últimos años, un factor más práctico ha entrado en juego: el presupuesto. Ha surgido un término para describir esta realidad: «friendflación».

Cuando la inflación entra en tus amistades

El término «amistad inflada» combina las palabras «amigo» e «inflación». Se refiere al impacto del aumento del costo de vida en las amistades. Desde la década de 2020, los gastos cotidianos han aumentado, y las actividades de ocio no son la excepción. Restaurantes, viajes, conciertos o incluso salidas sencillas pueden representar un presupuesto mayor que antes.

Sin embargo, estas actividades suelen desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de las relaciones. Como resultado, puede surgir una brecha entre los hábitos sociales y la realidad económica. Rechazar una invitación, sugerir una alternativa más económica o espaciar las salidas: estos ajustes, si bien son perfectamente legítimos, a veces pueden malinterpretarse.

@startoppodcast Cenas con amigos, escapadas espontáneas, bodas… ¿Y si la amistad se convirtiera en un lujo? En este episodio, exploramos el fenómeno de la «amistad inflada»: la presión financiera que se cuela en nuestros círculos sociales. ¿Cómo podemos mantener las relaciones sin arruinarnos? ¿Podemos decir que no sin sentirnos culpables? Y, sobre todo, ¿cómo lidiamos con las expectativas implícitas que a veces pesan mucho sobre nuestras finanzas? Raymond Chabot se asocia con Startop Podcast para presentar una serie de episodios exclusivos. Con oficinas en todo Quebec, sus expertos apoyan a personas y empresas que buscan soluciones concretas para superar sus desafíos financieros. ♬ Sonido original - Podcast de Startop

El dinero, ese tema delicado entre amigos.

El tema de la "inflación de la amistad" aborda un tema que muchos prefieren evitar: el dinero en las amistades . Cuando los recursos económicos difieren dentro de un grupo, pueden surgir situaciones incómodas. Es posible que te sientas incómodo al decir que no, o que prefieras distanciarte en lugar de explicar una limitación presupuestaria.

Por el contrario, quienes gozan de una mejor situación económica no siempre perciben estos límites y siguen ofreciendo actividades costosas, sin intención de incomodar a nadie. Esta discrepancia puede generar diversos sentimientos:

la sensación de no poder seguir el ritmo

una sensación de exclusión, aunque sea involuntaria

una dificultad para establecer tus límites

Y, sin embargo, estas emociones son legítimas. Tu valor como amigo no se mide por tu capacidad de gasto.

Amistades que se adaptan (y evolucionan)

Ante estas tensiones, están surgiendo nuevas formas de conexión. Y a menudo tienen aspectos positivos. Cada vez más personas optan por:

Actividades sencillas y accesibles, como dar un paseo o tomar un café en casa.

formatos más cortos o menos frecuentes

una comunicación más honesta sobre el presupuesto

Estos ajustes a veces requieren cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, la idea de compartir gastos sistemáticamente o salir más a menudo puede variar. Esta adaptación también puede fortalecer los lazos. Fomenta que la amistad se centre en lo esencial: la presencia, la escucha y los momentos compartidos, independientemente de su coste.

El papel de las redes sociales en la presión social

Las redes sociales a veces amplifican este fenómeno. Al mostrar momentos idealizados de la vida —cenas, viajes, eventos— pueden dar la impresión de que estas experiencias son la norma. Esta puesta en escena puede generar presión inconsciente: la presión de «seguir a la multitud», incluso cuando no refleja tu realidad. Entonces puedes sentir una desconexión entre lo que ves y lo que puedes (o quieres) experimentar. Esta desconexión no es un fracaso: tus amistades no tienen por qué ser una imagen cuidadosamente construida.

¿Hacia relaciones más sinceras?

Si bien el aumento de amistades puede tensar algunas relaciones, también puede abrir la puerta a vínculos más auténticos. Hablar de dinero con los amigos sigue siendo un tema delicado, pero cada vez se acepta más. Establecer límites claros ayuda a evitar malentendidos y a construir relaciones más equilibradas. Este fenómeno pone de manifiesto una verdad simple: las amistades también evolucionan según las circunstancias de la vida.

En definitiva, la "amistad inflada" no se trata solo de dinero. Cuestiona tus expectativas, tus hábitos… y cómo cultivas tus relaciones. Y a veces, los momentos más hermosos no son los más caros, sino aquellos en los que te sientes completamente a gusto, tal como eres.