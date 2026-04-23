Esquí acuático: lleva en el agua desde niña y ahora es una de las mejores del mundo.

Desde muy joven, la canadiense Neilly Ross ha estado inmersa en el mundo del esquí acuático. Se inició en este deporte a temprana edad y prácticamente creció en el agua, entre entrenamientos intensivos y competiciones juveniles. Esta temprana inmersión en el esquí acuático le permitió desarrollar una sólida base técnica y una facilidad excepcional en las tres disciplinas principales: acrobacias, eslalon y saltos.

Un rápido progreso hacia el nivel más alto.

A lo largo de los años, Neilly Ross se ha consolidado en la escena internacional. Participa en las competiciones mundiales más importantes organizadas por la Federación Internacional de Esquí Acuático y Wakeboard, donde ofrece actuaciones de primer nivel de forma constante. Su palmarés incluye podios mundiales en la modalidad de trucos, disciplina en la que destaca especialmente gracias a su precisión y creatividad en el agua.

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Récords y resultados de referencia

La trayectoria de la esquiadora también se caracteriza por actuaciones excepcionales, especialmente en trucos, donde ha logrado algunas de las puntuaciones más altas de su disciplina. Asimismo, ha obtenido resultados de referencia en el circuito profesional internacional. Estas actuaciones le han permitido mantenerse consistentemente entre las mejores del mundo en su categoría.

Un atleta completo y reconocido en el circuito mundial.

Hoy en día, Neilly Ross es considerada una de las figuras más destacadas del esquí acuático femenino. Su versatilidad, constancia y larga trayectoria al más alto nivel la convierten en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Entre competiciones internacionales, récords y podios, continúa consolidándose como una atleta clave en el circuito.

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En resumen, Neilly Ross, que pasó de ser una niña apasionada por el agua a subir al podio mundial, encarna a la perfección a la nueva generación del esquí acuático de élite. Su trayectoria demuestra la importancia de la precocidad, el trabajo duro y la pasión en una disciplina exigente donde la constancia marca la diferencia.