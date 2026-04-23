Esquí acuático: lleva en el agua desde niña y ahora es una de las mejores del mundo.

Sociedad
Naila T.
@neillyross / Instagram

Desde muy joven, la canadiense Neilly Ross ha estado inmersa en el mundo del esquí acuático. Se inició en este deporte a temprana edad y prácticamente creció en el agua, entre entrenamientos intensivos y competiciones juveniles. Esta temprana inmersión en el esquí acuático le permitió desarrollar una sólida base técnica y una facilidad excepcional en las tres disciplinas principales: acrobacias, eslalon y saltos.

Un rápido progreso hacia el nivel más alto.

A lo largo de los años, Neilly Ross se ha consolidado en la escena internacional. Participa en las competiciones mundiales más importantes organizadas por la Federación Internacional de Esquí Acuático y Wakeboard, donde ofrece actuaciones de primer nivel de forma constante. Su palmarés incluye podios mundiales en la modalidad de trucos, disciplina en la que destaca especialmente gracias a su precisión y creatividad en el agua.

Récords y resultados de referencia

La trayectoria de la esquiadora también se caracteriza por actuaciones excepcionales, especialmente en trucos, donde ha logrado algunas de las puntuaciones más altas de su disciplina. Asimismo, ha obtenido resultados de referencia en el circuito profesional internacional. Estas actuaciones le han permitido mantenerse consistentemente entre las mejores del mundo en su categoría.

Un atleta completo y reconocido en el circuito mundial.

Hoy en día, Neilly Ross es considerada una de las figuras más destacadas del esquí acuático femenino. Su versatilidad, constancia y larga trayectoria al más alto nivel la convierten en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Entre competiciones internacionales, récords y podios, continúa consolidándose como una atleta clave en el circuito.

En resumen, Neilly Ross, que pasó de ser una niña apasionada por el agua a subir al podio mundial, encarna a la perfección a la nueva generación del esquí acuático de élite. Su trayectoria demuestra la importancia de la precocidad, el trabajo duro y la pasión en una disciplina exigente donde la constancia marca la diferencia.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
Article précédent
Un exfutbolista internacional se convierte en subjefe de bomberos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Un exfutbolista internacional se convierte en subjefe de bomberos.

Michelle Hickmott, exjugadora internacional de rugby de Inglaterra, está a punto de dar otro paso importante en su...

Se convirtió en abogada a los 17 años, tras haber ingresado en la facultad de derecho a los 13.

Tenía tan solo 13 años cuando se matriculó en la facultad de derecho de California. Unos años más...

Una predicción de un físico ganador del Premio Nobel reaviva el debate sobre el fin de la humanidad.

El físico y premio Nobel David Gross ha reavivado un delicado debate sobre los riesgos globales que enfrenta...

Un robot logra una actuación histórica en una media maratón y reaviva el debate.

El 19 de abril de 2026, durante la Media Maratón de Yizhuang, en las afueras de Pekín, tuvo...

Ni empleadas ni jubiladas: estas mujeres de 50 años se enfrentan a un vacío profesional.

Al llegar a los cincuenta, algunas mujeres se encuentran en una situación ambigua: "demasiado jóvenes" para jubilarse, "demasiado...

Estos hábitos de la generación del baby boom siguen intrigando a las generaciones más jóvenes.

A veces se les percibe como anticuados, un tanto pasados de moda. Sin embargo, los baby boomers siguen...