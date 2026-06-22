Jérémy Doku pronto será padre: un periodista francés desata la polémica.

El futbolista Jérémy Doku, que representará a Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ha dejado claro que quiere estar presente en el nacimiento de su hijo, que es inminente. Prefiere cargar a su bebé desde el primer día antes que levantar un trofeo. Una periodista francesa no dudó en comentar esta decisión. Sus comentarios, cargados de estereotipos, se viralizaron y, lo que es más importante, reavivaron el debate sobre el papel de los padres en la familia.

La elección de Jérémy Doku genera controversia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el evento deportivo del año. Detrás de las botas y las camisetas numeradas están los jugadores, pero también, a veces, futuros padres. Porque sí, tienen vida fuera de los estadios y la cancha. Algunos ya tienen familias numerosas, mientras que otros se preparan para recibir a su primer hijo.

Mientras que el defensa noruego Leo Ostigard siguió el nacimiento de su hijo por videollamada, el jugador Jérémy Doku desea estar presente físicamente en este feliz acontecimiento. Así lo dejó claro: «Si me preguntan qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones», declaró a la prensa.

Jugador clave de la selección belga, el extremo de 24 años estaría listo para tomar el primer avión para presenciar el nacimiento de su hijo, previsto para la segunda semana de julio. "Sé que la federación apoya a sus jugadores y comprende su situación. Veremos qué podemos hacer", declaró. Si bien su deseo de ser padre fue recibido con apoyo dentro del equipo, la reacción fue muy diferente en el plató de "L'Équipe". La periodista France Pierron expresó su incomprensión con comentarios sorprendentes.

«Cientos de futbolistas darían lo que fuera por estar en tu lugar. ¿Y vas a renunciar a todo eso para ir a presenciar el nacimiento de tu hijo? Es un momento repugnante, donde el padre es inútil. Su papel es el de un extra (...) Puede que algunos hayan pedido un préstamo para venir. Puede que lo hayan sacrificado todo, y tú no vas a ir allí a cortar el cordón umbilical», dijo en directo.

La imagen persistente del padre como un mero "extra" durante el parto.

Tras este "arrebato incontrolable", la periodista fue despedida del medio de comunicación . Sin embargo, mientras que los internautas la criticaron duramente por sus comentarios inapropiados, otros la defendieron, argumentando imperativos profesionales y recordando el papel crucial del jugador en el terreno de juego.

«Lo sabe de antemano… es un profesional, así que no se va», comentó un internauta, trivializando así la ausencia del padre en este momento tan especial. Según muchos comentarios, el jugador puede abandonar a su esposa, pero no a su equipo. Una visión muy anticuada de la paternidad, que a menudo es una labor solitaria para las madres.

En el imaginario colectivo, los padres son inútiles el día del parto: se desmayan, se ponen sus zapatillas estériles en lugar del gorro quirúrgico y transmiten su estrés a la madre. Simplemente están ahí, si acaso. Sin embargo, dentro de la sala de maternidad, son como los aficionados en las gradas: ofrecen un apoyo y una solidaridad incansables. Hasta la fecha, ningún estudio ha examinado este tema, lo que refleja una indiferencia ensordecedora en torno a esta experiencia masculina.

Otro problema: padres demasiado involucrados y sobreelogiados.

Como señaló una matrona en un vídeo testimonial , muchos padres prefieren ondear la bandera de su país durante un partido en lugar de tomar la mano de su esposa durante las últimas contracciones. Sin embargo, aunque Jérémy Doku se niega a ser pasivo y opta por ignorar sus obligaciones deportivas, esto no lo convierte precisamente en un "héroe moderno". Los internautas más empáticos no tardan en elogiarlo: "Es valiente", "Es increíble", "¡Qué padre tan respetable!" o incluso "¡Qué suerte tiene la madre!".

Galardonado con una "medalla de honor" en línea y prácticamente aclamado como "padre del año", Jérémy Doku recibe casi más elogios que en un partido de fútbol americano universitario. Lo que es ordinario para una mujer se convierte en extraordinario para un hombre. Y la explicación es simple: la sociedad ha normalizado tanto la ausencia del padre que, en cuanto él se ofrece a estar presente en el parto, se le convierte en "un ser excepcional".

Sin duda, el jugador "corre riesgos" y "pone en peligro su carrera", pero las mujeres hacen lo mismo cada vez que se quedan embarazadas. En 2021, por ejemplo, la jugadora islandesa Sara Björk Gunnarsdóttir, del Olympique de Lyon, no cobró su salario completo durante su embarazo. Y en este caso, se trató simplemente de un viaje de ida y vuelta para recibir a su recién nacido, no de una baja definitiva.

Desafiar los estereotipos sobre la paternidad es responsabilidad de todos.

En una sociedad donde los hombres tienen una baja por paternidad apresurada que apenas dura un mes, es hora de que los padres recuperen su lugar, sin esperar reconocimiento público. Esta idea está ganando terreno en las redes sociales, representada en particular por padres comprometidos que abogan por una distribución más equitativa de roles, la igualdad de género y que desean enmendar los errores del pasado. Al periodista que acusó al jugador de carecer de sentido de las prioridades, el creador de contenido @papaplume respondió : "No es falta de profesionalismo, es saber qué es importante en la vida".

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Lo que sorprende a algunos no es tanto la decisión en sí, sino lo que revela implícitamente: la idea de que un padre pueda elegir la maternidad por encima del desarrollo profesional sigue siendo, para muchos, una excepción que requiere justificación. Como si la participación paterna aún se considerara un valor añadido, en lugar de algo fundamental.

Por el contrario, otros señalan que el deporte de élite impone su propia lógica, limitaciones, sacrificios y jerarquías ineludibles. Sin embargo, esta perspectiva puramente competitiva quizás pasa por alto algo fundamental: las carreras van y vienen, los partidos se suceden uno tras otro, y algunos momentos son irrepetibles.