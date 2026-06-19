Regalar flores a un hombre: por qué este gesto debería ser más común.

El único día que los hombres reciben flores es en sus funerales. Un hecho triste que destaca un estudio reciente. Las flores, a menudo consideradas un regalo femenino, parecen incompatibles con los códigos de masculinidad impuestos. Para el Día del Padre, es hora de cambiar la caja de herramientas estereotípica por un hermoso ramo. Una oportunidad para cultivar una nueva y tierna tradición y dejar atrás la era de la masculinidad tóxica.

Cuando los hombres solo reciben flores en sus funerales

Si bien las mujeres no necesitan una ocasión especial para recibir ramos de flores con palabras amables en la puerta de su casa, los hombres reciben flores con la inscripción "que en paz descanse" o "tiernos pensamientos". Ya no están en este mundo para recibirlas y maravillarse con su belleza. Los únicos arreglos florales dedicados a ellos se limitan a crisantemos y jarrones funerarios con estandartes que simbolizan su ascenso al cielo.

Según una encuesta realizada por una floristería, el 88% de los hombres recibe su primer ramo en su funeral. Los demás solo lo ven al jubilarse o durante una hospitalización. Los ramos, cuidadosamente arreglados, se colocan sobre lápidas de granito, pero rara vez se dejan sobre la mesa de la cocina, como efímeros recuerdos de nuestro amor.

¿Por qué esperar a la muerte de un hombre para hacer esta declaración tan idílica? Sin duda, porque en el imaginario colectivo, las flores encarnan la fragilidad, la ternura y la sensibilidad, los antónimos de la virilidad . Las flores son la representación tangible del romance, sostenidas en las palmas de las manos por caballeros en ciernes y ofrecidas como un silencioso «te amo» a las mujeres de sus vidas.

Si bien los hombres suelen visitar la floristería para consentir a su novia o a su madre, casi nunca reciben nada a cambio. En cambio, a menudo les regalan petacas personalizadas con su nombre, kits para elaborar cerveza artesanal o herramientas para bricolaje. Estos obsequios, tan comunes, se ajustan más a las expectativas sociales que un ramo de rosas o un arreglo floral.

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Es hora de acabar con las normas de género obsoletas.

En San Valentín u otras ocasiones especiales, los hombres se disputan un lugar en la floristería, y estas imágenes provocan miradas tiernas. Ver a un hombre paseando con un ramo colgado al hombro, con la visión obstruida por una profusión de hojas, es casi como una escena de una novela de caballerías. En las películas y anuncios románticos, las flores siempre vienen de los hombres, como si ellos no pudieran ser quienes las reciben. El único consuelo para los hombres son unos esquejes para plantar en su jardín o algunas hierbas aromáticas para el alféizar de la ventana. Los ramos, en cambio, solo llegan a sus manos para terminar en las de otra persona.

En una época en la que las mujeres se arrodillan para pedir matrimonio y las hijas agasajan a sus padres con tratamientos de spa o faciales, los roles se están invirtiendo poco a poco. Regalar flores a un hombre en lugar de un kit de afeitado o la omnipresente motosierra no es solo una forma de expresar afecto a través de las plantas. Se trata también de cultivar una masculinidad más pacífica y menos brutal. Se trata, además, de desenterrar emociones que antes estaban sepultadas bajo una montaña de "sé fuerte" y "no llores".

Y, contrariamente a lo que afirman los oscuros foros de la manósfera, las flores no son "solo para los débiles". Según un estudio de la Universidad de Rutgers, los hombres que reciben flores "muestran mayor sociabilidad y felicidad". Lejos de ser un veneno que adormece el poder masculino, las flores son, por el contrario, una fuente inagotable de bienestar. Irradian alegría allá donde van.

Un don que echa raíces en las manos de las estrellas masculinas

Si bien las mujeres expresan abiertamente su deseo de tener pétalos y no dudan en señalar cuando su jarrón está vacío, los hombres se muestran más reservados. Para ellos, sigue siendo un tema delicado. Afortunadamente, figuras públicas están marcando la pauta, con los brazos cargados de tallos y el rostro oculto tras matas de hojas que parecen una selva. Jeremy Allen White, el icónico actor de la serie "El Oso", fue el principal impulsor de este movimiento progresista, el emblema de esta reapropiación floral.

Capturado en marzo de 2024 con un enorme ramo de flores silvestres al hombro y otro en una cesta escocesa, conquistó espontáneamente los corazones de las espectadoras, quienes aplaudieron esta imagen, la antítesis del chico malo emocionalmente indescifrable. Esta foto espontánea revela un tipo diferente de masculinidad, menos controlada, más flexible . Es fácil imaginar el futuro de estas flores: dispuestas en un jarrón, ocuparán un lugar de honor entre platos caseros. Ser hombre y lucir flores es decirle al mundo: «Rechazo las viejas creencias patriarcales» y «Encuentro placer en otras cosas además de una pinta de cerveza».

Por su parte, el ícono del rock Bruce Springsteen obsequió a Shane MacGowan, vocalista de The Pogues, un ramo de rosas blancas. Prueba de que incluso los metaleros con chaquetas de cuero rompen con la tradición e intercambian flores en lugar de botellas de cerveza de 60% vol.

Regalar flores a un hombre aún no es lo habitual. Sin embargo, los hombres están tomando la iniciativa y sucumbiendo al encanto de las peonías, los girasoles y los lirios que se exhiben en los escaparates. Según una encuesta de 2021 realizada por la Fundación Holandesa de Flores y Plantas, el 22 % de los hombres se compran flores cada mes.