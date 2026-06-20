Este velocista profesional compite contra 100 hombres en una carrera de 100 metros, y el resultado es sorprendente.

¿Qué pasaría si una velocista compitiera contra 100 hombres en una carrera? Este es el espectacular y didáctico reto ideado por el creador de contenido deportivo Younès Nezar (@younivers__). Detrás de este experimento viral se escondía un deseo sencillo: destacar el verdadero nivel de las atletas femeninas. Y el resultado superó con creces las expectativas.

Un desafío lanzado para romper con las ideas preconcebidas.

Younès Nezar, especialista en velocidad y creador de contenido seguido por miles de usuarios de internet, ideó este reto tras observar el creciente número de comentarios despectivos dirigidos a las atletas. En lugar de responder con palabras, optó por una demostración a gran escala. Su concepto: enfrentar a una atleta femenina de élite contra 100 hombres de diversas disciplinas deportivas para demostrar de forma concreta lo que representa la excelencia en la velocidad.

Un atleta de alto nivel enfrentándose a cien competidores.

Para aceptar el reto, la velocista Soudatou Niang (@soudatou_n) accedió a participar. En la pista del estadio Cergy (región de Île-de-France), cerca de un centenar de participantes, en su mayoría atletas aficionados, se lanzaron con la ambición de superarla. El experimento, filmado y compartido en redes sociales, rápidamente atrajo la atención. Muchos pensaron que la gran cantidad de competidores masculinos se impondría fácilmente. La realidad fue muy diferente.

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Un ganador inesperado crea una sorpresa

En la línea de meta, no fue un especialista en fútbol ni un velocista quien se alzó con la victoria. El mejor tiempo lo logró Jordan Sepho, jugador internacional francés de rugby a siete y campeón olímpico. A lo largo de la distancia, el jugador de rugby demostró una velocidad impresionante, superando a todos los demás participantes, incluido el velocista profesional Soudatou Niang. Esta actuación sirve como recordatorio de las excepcionales cualidades atléticas que desarrollan los jugadores de rugby a siete.

Un cuarto puesto que vale mucho más que un puesto en el podio.

Si bien la victoria de Jordan Sepho causó gran impresión, la verdadera lección de la competencia reside en otro lugar. Soudatou Niang terminó en cuarto lugar en la clasificación general. En otras palabras, superó a la gran mayoría de los 100 hombres que comenzaron la carrera.

Una actuación extraordinaria que ilustra el nivel de habilidad, preparación y talento necesarios para competir al más alto nivel en el atletismo. Lejos de los estereotipos que suelen asociarse al deporte femenino, esta demostración puso de manifiesto la brecha que existe entre un atleta profesional y un aficionado, independientemente de su género.

Un vídeo viral que transmite un mensaje poderoso.

Más allá del espectáculo, este desafío sirvió principalmente para destacar los logros de las atletas. Al figurar entre las mejores competidoras, Soudatou Niang ofreció una respuesta concreta a los prejuicios que aún rodean al deporte femenino.

El éxito del vídeo también demuestra el interés del público por contenidos que entretienen a la vez que conciencian. Gracias a su formato original y accesible, Younès Nezar ha conseguido visibilizar una realidad poco conocida: las atletas de élite femeninas se encuentran entre las deportistas más exitosas en sus respectivas disciplinas.

Lo que pretendía ser un simple reto viral se ha transformado, en última instancia, en una hermosa demostración de talento, respeto y reconocimiento hacia el deporte femenino.