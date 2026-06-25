Comparado con una muñeca, este jugador noruego defiende con orgullo el cabello largo entre los hombres.

Erling Haaland suele ser noticia por sus goles espectaculares. Esta vez, no fue su pierna izquierda la que llamó la atención, sino su cabello. Un video que se viralizó lo mostraba con su larga melena rubia suelta, provocando un sinfín de reacciones. Sin duda, reavivará el debate sobre si los hombres llevan el pelo largo.

Un peinado que se hizo viral

Todo comenzó con un breve vídeo grabado al margen de un partido del Manchester City. En él se ve a Erling Haaland agitando su cabello rubio con una naturalidad casi teatral. En cuestión de horas, el vídeo se hizo viral, transformando un simple gesto en un fenómeno viral.

Los internautas no dudaron en dar rienda suelta a su imaginación y, lamentablemente, también a su odio. Algunos compararon al jugador con Barbie, otros evocaron personajes de la película "White Chicks". Otros incluso vieron un parecido con Daemon Targaryen, personaje de "House of the Dragon". Sin mencionar el inevitable "aura vikinga", ampliamente utilizado para enfatizar su apariencia nórdica y carismática.

Una admiración muy real

Muchos aficionados se muestran impresionados por la belleza y la salud de su cabello. Algunos incluso llegan a preguntarle por su rutina de cuidado capilar, con la esperanza de descubrir el secreto de su melena brillante y abundante. Un usuario de internet resumió la opinión general al elogiar su cabello como "digno de un anuncio de champú". El efecto es evidente: Erling Haaland atrae tanta atención por su estilo como por su rendimiento en el campo.

Un jugador que acepta plenamente su peinado.

En el campo, Erling Haaland suele llevar el pelo recogido en un moño, coleta o trenzas, a veces sujetas con una diadema. Un momento especialmente memorable fue su partido contra el Arsenal en 2023, cuando se quitó la diadema antes de marcar un gol, dejando al descubierto su melena, en una victoria arrolladora. Cuando un usuario de internet le sugirió que se lo cortara, su respuesta fue simple y directa: no. Una declaración simbólica de su relación con su imagen.

Cabello libre de estereotipos

Vale la pena recordar una verdad que a veces se olvida: el cabello largo no define el género ni la orientación sexual. Los hombres pueden llevar el pelo largo, corto, recogido o suelto, del mismo modo que pueden elegir usar una variedad de ropa, incluyendo faldas, trajes o cualquier otra prenda que les guste. Estas elecciones son una cuestión de expresión personal, estilo y comodidad, no reglas rígidas.

Asociar automáticamente un peinado con una identidad de género u orientación sexual se basa en estereotipos heredados de normas patriarcales, que tienden a encasillar a las personas. Cuestionar estos reflejos permite una visión más sencilla y pacífica: todos deberían poder decidir libremente su apariencia sin ser objeto de críticas ni juicios basados en códigos sociales obsoletos. El cabello, al igual que la ropa, es ante todo una forma de expresión individual, no un indicador de valor ni de identidad impuesta.

Con humor, admiración y un estilo inconfundible, Erling Haaland demuestra que su influencia va mucho más allá del terreno de juego. Su peinado se ha convertido en su sello distintivo, casi tan reconocible como sus celebraciones de gol.