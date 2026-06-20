En China, algunas mujeres pagan 100 euros por pasar unas horas con un desconocido.

¿Y si la compañía se convirtiera en un servicio más? En China, un concepto sorprendente está ganando terreno: contratar compañía humana. Durante unas horas o un día entero, algunas personas (a menudo mujeres) optan por pagar a un desconocido para compartir una actividad, charlar o simplemente evitar la soledad. Este fenómeno dice mucho sobre la evolución de los estilos de vida urbanos.

Cuando la soledad crea nuevos servicios

En las principales ciudades chinas, la soledad se ha convertido en una realidad cada vez más palpable. Entre las exigentes carreras profesionales, la movilidad laboral y la distancia de la familia, muchos residentes experimentan una falta de conexión social en su vida diaria. Ante esta situación, han surgido nuevas plataformas con una promesa sencilla: conectar a personas que desean compartir un momento agradable, sin ningún compromiso en particular. El objetivo no es crear un romance, sino ofrecer compañía humana durante unas horas.

Una plataforma que ofrece "alquilar" la empresa.

Uno de los servicios más conocidos se llama Zuwobo, cuyo nombre significa literalmente "alquílame" en mandarín. Su funcionamiento es tan sencillo como original: el usuario elige una actividad y la plataforma le encuentra un acompañante disponible. El concepto resulta atractivo para quienes desean disfrutar de un rato agradable sin tener que organizar una salida con su grupo habitual de amigos. Es una fórmula que prioriza la simplicidad y la flexibilidad.

Pasear, ir a un restaurante o jugar a videojuegos: hay algo para todos los gustos.

Una de las razones del éxito de estas plataformas reside en la variedad de actividades que ofrecen. Algunos optan por un paseo por la ciudad, otros por una excursión, una comida en un restaurante o incluso una sesión de videojuegos en casa. La idea es adaptarse a los deseos de cada persona y ofrecer una presencia que acompañe los distintos momentos del día a día. Este enfoque transforma la compañía en un servicio personalizado.

Hasta 300 € por día

Los precios varían según la duración y el tipo de actividad elegida. Para compartir un café o una comida, los precios suelen oscilar entre 7 y 20 euros. Sin embargo, si se trata de estar acompañado durante todo el día, la factura aumenta rápidamente. Algunos servicios pueden superar los 100 euros e incluso llegar a más de 300 euros, dependiendo de las peticiones. Un gasto único que algunos consideran «el precio de una agradable experiencia social».

Un éxito particular durante el Año Nuevo Chino.

Cada año, el Año Nuevo Chino nos recuerda la importancia de los lazos familiares y las reuniones. Para quienes viven lejos de sus seres queridos o solos, este periodo puede intensificar la sensación de aislamiento. Por eso, las plataformas de transporte compartido suelen experimentar un aumento en la demanda durante las festividades. Para algunos usuarios, compartir estos momentos con alguien se convierte en una forma de vivir la celebración en un ambiente más cálido.

Una tendencia que plantea interrogantes

El desarrollo de estos servicios refleja las profundas transformaciones de la sociedad china. Por un lado, ofrecen una respuesta concreta a la necesidad de conexión humana y permiten a algunas personas liberarse del aislamiento durante unas horas. Por otro lado, plantean una pregunta fundamental: ¿qué significa en una sociedad donde la presencia de otros se puede reservar como cualquier otro servicio? Entre una solución práctica y un símbolo de la transformación de los lazos sociales, el debate permanece abierto.

Una cosa es segura: el éxito de estas plataformas demuestra que la necesidad de compartir, intercambiar y estar presente sigue siendo más importante que nunca.