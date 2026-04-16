Los viajes en solitario de las mujeres se están consolidando como una auténtica tendencia social. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2017 hubo 138 millones de mujeres que viajaron solas , frente a los 54 millones de tres años antes.

Un ascenso meteórico que refleja una profunda aspiración: irse libremente, a su propio ritmo, sin concesiones. Las motivaciones son muchas: sed de libertad , búsqueda de independencia , deseo de encontrarse a uno mismo, anhelo de poner a prueba los límites y ganar confianza.

Además, IFOP revela que el 66% de las mujeres francesas asumen más responsabilidad en la organización de las vacaciones que sus parejas . Viajar sola se convierte así en un auténtico acto de emancipación.

Este artículo busca los mejores destinos, desde Europa hasta las antípodas pasando por Asia, para todos aquellos que deseen dar el gran paso.

Las capitales europeas son la mejor opción para viajar solo con total tranquilidad.

Viajar solo por primera vez puede parecer intimidante. Sin embargo, algunos destinos derriban barreras con sorprendente facilidad.

Las capitales europeas se encuentran entre las mejores opciones para un primer viaje en solitario para mujeres: transporte eficiente, alojamiento accesible para todos los presupuestos y un profundo respeto por las mujeres que viajan solas .

Copenhague y Estocolmo, reinas de los países nórdicos.

Copenhague destaca especialmente. Situada entre las 10 ciudades más seguras del mundo, la capital danesa resulta atractiva por su tranquilidad, incluso al anochecer.

Puedes recorrer la zona en bicicleta sin la menor inquietud, paseando por las calles iluminadas de Nyhavn con una serenidad excepcional. Pasear por allí es casi un arte de vivir.

Estocolmo y los países nórdicos en general ofrecen ventajas similares. Limpieza, organización impecable, amabilidad natural: las mujeres pueden moverse solas sin aparentes restricciones.

La sensación de seguridad es fuerte y palpable. Para las viajeras que desean combinar la exploración urbana con la tranquilidad, Escandinavia es una opción obvia.

Ámsterdam, Viena y Basilea: diversidad y accesibilidad

Ámsterdam cautiva con su energía cosmopolita y sus canales perfectos para pasear. Viena , con su majestuoso patrimonio arquitectónico, invita a bajar el ritmo y disfrutar de un turismo pausado.

Estas dos capitales comparten una sólida infraestructura y un ambiente acogedor para las mujeres que viajan solas. Basilea, más íntima, es perfecta para quienes desean evitar las grandes multitudes sin renunciar a una rica cultura.

Para elegir un destino seguro, destacan naturalmente cuatro criterios:

Una baja tasa de criminalidad

Transporte público fiable y bien conectado

Un respeto genuino por la libertad de las mujeres

Una presencia visible de otras mujeres que viajan solas.

Las capitales europeas cumplen con todos estos requisitos, lo que las convierte en destinos ideales para ganar confianza como viajero independiente.

El sudeste asiático, una región imprescindible para las viajeras.

El sudeste asiático ejerce una fascinación creciente sobre las viajeras .

Su cálida acogida, su sólida experiencia en turismo internacional, su logística sencilla y el uso generalizado del inglés la convierten en una región particularmente accesible. A esto se suma un presupuesto asequible y una excepcional riqueza cultural y gastronómica.

Bangkok, Chiang Mai y Hanói: tres atmósferas distintas

Bangkok destaca como una metrópolis moderna y vibrante. Es fácil organizar excursiones a los templos de los alrededores o a las islas del Golfo de Tailandia.

La ciudad nunca duerme y la logística es sorprendentemente sencilla para las mujeres que viajan solas.

Chiang Mai ofrece un ambiente completamente diferente: más tranquilo y menos concurrido. El estilo bohemio y bohemio de esta ciudad del norte de Tailandia atrae a quienes buscan un ritmo de vida distinto.

Yoga, meditación, coloridos mercados nocturnos: Chiang Mai te invita a relajarte y a recargar energías.

Hanói , la capital vietnamita, cautiva gracias a la legendaria amabilidad de sus habitantes.

A pesar del tráfico denso y a veces caótico, el ambiente sigue siendo acogedor. La ciudad invita a los encuentros, al intercambio y al descubrimiento de una cultura milenaria.

Bali, Singapur y Kuala Lumpur: seguridad y cambio de aires garantizados.

Bali es una apuesta segura para viajar solo. Su atmósfera cautivadora, la calidez de su gente y sus paisajes de arrozales y templos crean un entorno propicio para la introspección.

Visitar Ubud en bicicleta es una experiencia inolvidable para cualquier mochilero que busque autenticidad.

Singapur se encuentra entre las 5 ciudades más seguras del mundo. Esta ciudad-estado, altamente organizada, permite salir solo por la noche sin preocupaciones.

La siguiente tabla ilustra la clasificación mundial de los principales destinos mencionados en este artículo:

Destino Clasificación mundial de seguridad Ventaja principal Singapur Los 5 mejores Organización rigurosa, salidas nocturnas tranquilas. Copenhague Los 10 mejores Paz y tranquilidad, ciclismo fácil Wellington Los 15 mejores Infraestructura diseñada para viajeros

Por su parte, Kuala Lumpur ofrece tranquilidad a las mujeres que viajan solas y llegan a un nuevo continente.

Su singular mezcla cultural —malaya, china e india— la convierte en una puerta de entrada ideal al sudeste asiático, estimulante y accesible a la vez.

Australia y Nueva Zelanda, destinos hechos a medida para mujeres que viajan solas.

Australia y Nueva Zelanda han sido durante mucho tiempo destinos populares para mochileros de todo el mundo. Estos dos países han desarrollado una cultura de hospitalidad excepcional, ideal para mujeres que viajan solas.

La costa este australiana, un paraíso para las viajeras independientes.

La costa este australiana tiene un ambiente decididamente relajado. La red de albergues es densa y está bien mantenida, lo que fomenta los encuentros espontáneos a la vez que garantiza un alto nivel de seguridad.

Es uno de los entornos más propicios para viajar solo.

Entre las experiencias más emblemáticas se encuentran: bucear en la Gran Barrera de Coral , una joya natural amenazada pero aún magnífica, y una pausa contemplativa frente a la Ópera de Sídney, un símbolo arquitectónico reconocido mundialmente. Estos momentos dejan una huella imborrable.

Nueva Zelanda, un modelo de infraestructura para mujeres que viajan solas.

Nueva Zelanda ha diseñado su infraestructura para facilitar la vida a las viajeras . Señalización clara, transporte fiable y una amplia oferta de alojamiento en casas de familia: todo contribuye a un viaje sin preocupaciones.

Wellington, clasificada entre las 15 mejores del mundo en materia de seguridad, personifica este enfoque riguroso y acogedor.

Para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre, la ruta Tongariro Crossing ofrece un recorrido volcánico espectacular, apto para todos los niveles. Montañas, playas vírgenes y esnórquel brindan una gama de actividades tan variadas como emocionantes.

Superar los obstáculos para atreverse a viajar solo: consejos prácticos y soluciones concretas.

A pesar del creciente entusiasmo por los viajes en solitario para mujeres , persisten algunas preocupaciones. Identificarlas claramente nos permite superarlas mejor.

Los obstáculos más comunes: seguridad, soledad y presupuesto.

Tres obstáculos se repiten constantemente en los testimonios de mujeres indecisas:

Las preocupaciones por la seguridad disuaden a 3 de cada 10 mujeres incluso antes de elegir un destino. El miedo a la soledad es una preocupación importante para 4 de cada 10 mujeres. En términos de presupuesto , las vacaciones en solitario cuestan un 53% más que los viajes en grupo, según UFC-Que Choisir.

Estas cifras no son inevitables. Simplemente señalan necesidades concretas para las que existen soluciones.

Soluciones a medida para un viaje sin preocupaciones

La plataforma NomadSister ofrece un sistema de couchsurfing exclusivo para mujeres, que les permite alojarse gratis con mujeres locales.

Este alojamiento alternativo resuelve tanto el problema del presupuesto como el de la soledad, creando conexiones auténticas en cada etapa.

Las agencias de viajes especializadas también ofrecen vacaciones organizadas en grupos pequeños, diseñadas exclusivamente para mujeres que viajan solas .

Viajar solo estando acompañado: esta aparente paradoja se convierte en una fórmula ideal para quienes desean romper el tabú de viajar en solitario sin tener que enfrentarse a todo de golpe.

Más allá de las herramientas, el factor determinante sigue siendo escuchar la propia intuición . Avanzar a ritmo propio, sin compararse con los demás ni apresurarse, transforma cada destino en un terreno de exploración personal.

El empoderamiento femenino no se proclama, se vive, paso a paso, en los callejones de Bali o en los muelles de Copenhague. Viajar sola ya no es una excepción: es una forma de viajar que se está imponiendo con fuerza y brillantez.

Para las viajeras que usan tallas que no se corresponden con los estándares habituales, esta libertad de movimiento, organización y ritmo adquiere un significado aún más especial.

Viajar solo también significa vestirse como uno quiera, parar donde se desee y elegir las experiencias sin justificación alguna. Acceso total a uno mismo.