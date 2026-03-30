Angelina Jolie teki näyttävän esiintymisen kietaisumekossa.

Léa Michel
Angelina Jolie herätti hiljattain huomiota Tom Fordin tapahtumassa Shanghaissa. Hienostuneelle tyylilleen uskollisena kambodžalais-amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, kirjailija ja hyvän tahdon lähettiläs esiintyi valkoisessa satiinisessa kietaisumekossa, joka loi tyylikkään ja elegantin siluetin.

Elegantti siluetti Tom Fordin tapahtumassa Shanghaissa

Asulle ominaista oli laskeutuva leikkaus ja syvään uurrettu V-pääntie, jotka olivat tyypillisiä kietaisumekolle – vaatekappaleelle, joka tunnetaan kyvystään imarrella vartaloa säilyttäen samalla ajattoman ilmeen. Kokonaisuus ilmensi minimalistista estetiikkaa, tyylillistä piirrettä, joka yhdistetään usein Angelina Jolieen hänen julkisissa esiintymisissään.

Intensiivisen punaisen huulipunan luoma silmiinpistävä kontrasti

Vaikka valkoinen mekko luonnollisesti herätti huomiota, myös meikkivalinta teki tästä asusta erityisen huomionarvoisen. Angelina Jolie valitsi kirkkaanpunaisen huulipunan, joka loi silmiinpistävän kontrastin asunsa yksinkertaisuuteen. Loput meikistä pysyivät tarkoituksella hillityinä, ja siinä oli kevyesti muotoiltu iho, neutraalit sävyt silmissä ja ripaus mustaa rajauskynää.

Jatkuva yhteistyö

Angelina Jolie on pitänyt yllä ammatillista suhdetta Tom Fordiin vuodesta 2024 lähtien, jolloin hänet julkistettiin brändin ensimmäiseksi kauneuslähettilääksi. Hänen läsnäolonsa tässä Shanghain tapahtumassa on jatkoa tälle yhteistyölle, joka edistää eleganssiin ja modernisuuteen keskittyvää kauneusvisiota. Hänen osallistumisensa osuu myös samaan aikaan Shanghain muotiviikkojen kanssa, jotka ovat muotialan merkittävä tapahtuma ja tuovat yhteen suunnittelijoita, julkkiksia ja alan ammattilaisia.

Tässä valkoisessa kietaisumekossa ja minimalistisessa meikissä Angelina Jolie vahvistaa jälleen kerran eleganssinsa. Yhdistämällä yksinkertaiset linjat rohkeisiin esteettisiin valintoihin näyttelijä tarjoaa modernin tulkinnan ja havainnollistaa tyylikoodien jatkuvaa kehitystä punaisella matolla.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
47-vuotias Nicole Scherzinger uskaltaa pukeutua mustaan nahkaan punaisella matolla.
40-vuotias amerikkalainen näyttelijä aiheuttaa sensaation uima-altaalla.

