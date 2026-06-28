Olivia Wilde herättää henkiin viktoriaanisesta tyylistä inspiroituneiden mekkojen trendin.

Irlantilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Olivia Wilde osoitti jälleen kerran taitonsa punaisella matolla. Hän herätti huomiota elokuvansa "The Invite" ensi-illassa pukeutuneena viktoriaanisesta tyylistä inspiroituneeseen Saint Laurentin iltapukuun, joka ilmentää täydellisesti yhtä sen ajan suurimmista muotitrendeistä.

Odotettu esiintyminen DGA-teatterissa

Olivia Wilde teki yhden vuoden mieleenpainuvimmista esiintymisistään DGA-teatterissa Los Angelesissa. Hän oli siellä esittelemässä uutta elokuvaansa "The Invite", jonka hän oli mukana käsikirjoittamassa, ohjaamassa ja jossa hän näyttelee. Punaisella matolla hän poseerasi vastanäyttelijöidensä, amerikkalaisen näyttelijän Seth Rogenin, espanjalaisen näyttelijän Penélope Cruzin ja amerikkalaisen näyttelijän Edward Nortonin, rinnalla. Tämä yhteinen läsnäolo auttoi muuttamaan näytöksen todelliseksi tapahtumaksi, joka herätti sekä valokuvaajien että fanien huomion.

Saint Laurentin mekko viktoriaanisella tyylillä

Tämän asun keskeinen elementti on epäilemättä hänen Saint Laurentin suunnittelema mekkonsa. Kokonaan musta vaate leikittelee erityisen silmiinpistävillä esteettisillä viitteillä: runsaat, puhvihihat, monikerroksinen hame, syvä V-pääntie ja dramaattisella leikkauksella korostettu vyötärö. Siluetti tuo suoraan mieleen viktoriaanisen aikakauden mekkojen koodeja, joille perinteisesti oli ominaista arkkitehtoninen rakenne ja volyymi olkapäillä. Tämä tyylillinen lähestymistapa heijastaa ranskalaisen muotitalon sitoutumista vahvoihin vaatteisiin, jotka kykenevät välittämään todellisen visuaalisen tarinan pelkästään rakenteensa kautta.

Karla Welch, pitkäaikainen tyylikumppani

Tämän esiintymisen suunnitteli stylisti Karla Welch, Olivia Wilden pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tunnettu stylisti, joka työskentelee myös lukuisten muiden Hollywood-näyttelijöiden, kuten Tracee Ellis Rossin ja Sarah Paulsonin, kanssa, tunnetaan perinteisten siluettien hylkäämisestä. Hänen tavaramerkkityylinsä, sekä arkkitehtoninen että feministinen, näkyy selvästi tässä Saint Laurentin mekossa – joka yhdistää historiallisia viittauksia ja ehdottomasti modernin leikkauksen. Tämä lähestymistapa vahvistaa kahden naisen välisen yhteistyön laadun, joka on jo johtanut useisiin Olivia Wilden mieleenpainuvimmista esiintymisistä viime vuosina.

Smaragdikorut täydentävät ilmeen

Täydentääkseen tätä upeaa mekkoa Olivia Wilde valitsi erityisen arvokkaita koruja. Hänellä oli yllään Hanut Singhin, intialaisen suunnittelijan, joka tunnetaan art deco - ja itämaisista tyyleistä inspiroituneista koriste-esineistään, suunnittelema korukokonaisuus. Näihin kuuluivat roikkuvat korvakorut, joita koristivat häikäisevät smaragdit, sekä yhteensopiva sormus, joka oli myös koristeltu samalla jalokivillä. Smaragdien syvänvihreät värit loivat silmiinpistävän kontrastin mekon mustalle värille huolellisesti harkitussa värien vuorovaikutuksessa. Tämä lähestymistapa osoittaa, että siluetin jokainen yksityiskohta on huomioitu täydellisesti halutun seremoniallisen tunnelman mukaisesti.

Tyylikäs nuttura antaa mekon puhua puolestaan

Kampauksensa suhteen Olivia Wilde valitsi hillityn eleganssin. Hänellä oli tyylikäs, huolellisesti strukturoitu nuttura, joka kehysti hänen kasvonsa kokonaan. Tämä sekä tyylikäs että käytännöllinen kampaus antoi hänen mekolleen ja koruilleen keskipisteen. Tämä lähestymistapa noudattaa punaisen maton esiintymisten keskeistä periaatetta: kun asu on silmiinpistävä, kampauksen tulisi täydentää sitä varjostamatta sitä. Tyylikäs nuttura, joka on nykyään Hollywoodin nykyesiintymisten vakiokalu, leikittelee myös historiallisilla viittauksilla, jotka heijastelevat mekon viktoriaanista aikakautta.

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Ehdottomasti ajankohtainen muotitrendi

Tällä asulla Olivia Wilde omaksuu täysin yhden ajankohtaisimmista muotitrendeistä: historiallisten ja erityisesti viktoriaanisen ajan inspiraation paluun nykyaikaisiin siluetteihin. Korkeat kaulukset, runsaat hihat, musta pitsi, arkkitehtoniset siluetit: kaikki nämä elementit leimasivat 1800-luvun mekkoja ja joita suunnittelijat nyt tulkitsevat uudelleen.

Viktoriaanisesta tyylistä inspiroitunut Saint Laurentin iltapuku, smaragdivihreät korut ja tyylikäs nuttura yllään Olivia Wilde teki todella silmiinpistävän esiintymisen DGA-teatterissa. Ulkonäön lisäksi Olivia Wilde jakoi faniensa kanssa kokonaisvaltaisen taiteellisen projektin ja liikuttavan kunnianosoituksen amerikkalaiselle näyttelijälle, ohjaajalle ja tuottajalle Diane Keatonille. Se osoittaa, että niin elokuvan kuin muodinkin maailmassa jotkut punaisen maton esiintymiset muuttuvat pelkistä "tyylillisistä esityksistä" aidoiksi henkilökohtaisiksi kertomuksiksi.