32-vuotias Camila Mendes juhlii syntymäpäiväänsä kesäisessä lookissa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Camila Mendes juhli syntymäpäiväänsä auringonpaisteessa. Hän jakoi 32. syntymäpäivänsä kunniaksi Instagramissa kuvan juhlistaan. Hymyillen, kakku kummassakin kädessä, hän hurmasi seuraajansa tällä iloisella otoksella.

Herkullista ja aurinkoista syntymäpäivää

Tässä kuvassa Camila Mendes poseeraa ulkona aurinkoisissa juhlissa. "Brigadeiro toisessa kädessä, kuppikakku toisessa. Vuosi 32 on alkanut loistavasti!", hän leikkisästi kuvatekstissä. Suloinen nyökkäys – brigadeiro on kuuluisa brasilialainen makeinen, kunnianosoitus hänen perinnölleen – luo tunnelman tälle seurallisuuden ja nautinnon juhlalle. Taustalla leivonnaisilla täytetty pöytä täydentää juhlallisen kohtauksen.

Luonnollinen, kesäinen ilme

Tyyliltään Camila Mendes valitsi rennon ja kesäisen lookin. Hänellä oli yllään spagettiolkaimeton toppi, jossa oli herkkä kukkakuosi keltaisella pohjalla, ja farkkuhame, jota koristavat kimaltelevat kuviot. Pään päällä olevat aurinkolasit ja lyhyt polkkatukka täydensivät tämän auringon suuteleman ja vaivattoman lookin. Luonnollinen ja säteilevä tyyli sopi täydellisesti juhlien kesäiseen tunnelmaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Camila Mendesin (@camimendes) jakama julkaisu

Fanit saapuivat paikalle sankoin joukoin

Ei ole yllättävää, että tämä syntymäpäiväpostaus herätti reaktioiden aallon. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat häntä kehuihin ja onnentoivotuksiin ylistäen sekä hänen hyvää huumoriaan että kesäistä tyyliään. Tämä vahvistaa hänen faniensa kiintymyksen häntä kohtaan ja arvostaa näitä henkilökohtaisempia hetkiä, joita hän päättää jakaa.

Tällä syntymäpäiväkuvalla Camila Mendes juhli 32. syntymäpäiväänsä innolla ja hyvällä tuulella. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan, joista monet toivottivat hänelle hyvää syntymäpäivää.