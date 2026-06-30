51-vuotias Hannah Waddingham aiheutti sensaation samettimekossaan harvinaisessa julkisessa esiintymisessä.

Fabienne Ba.
@hannah_waddingham / Instagram

Brittiläinen näyttelijä ja laulaja Hannah Waddingham aiheutti hiljattain sensaation Lontoossa samettimekossa uuden kumppaninsa seurassa – yksi hänen harvoista julkisista esiintymisistään parina.

Lontoossa innolla odotettu maailmanensi-ilta

Hannah Waddingham osallistui uuden sarjansa "Ride or Die" maailmanensi-iltaan Lontoossa. Näyttelijä, joka nousi kansainväliseen kuuluisuuteen sarjalla "Ted Lasso" – josta hän voitti Emmy-palkinnon – esitteli uusinta televisioprojektiaan koko tiiminsä ympäröimänä. Tätä merkittävää virstanpylvästä hänen urallaan teki entistäkin erityisemmäksi hänen kumppaninsa läsnäolo.

Samettinen halterimekko

Lontoon esiintymiseensä Hannah Waddingham valitsi erityisen elegantin mekon. Syvän samettisessa mekossa on rypytyksellä korostettu halkiopääntie, V-pääntie ja reisiin ulottuva korkea sivuhalkio. Tämä tyylivalinta heijastaa Hannah Waddinghamin mieltymystä elegantteihin muotiasuihin, jotka samanaikaisesti huokuvat hienostuneisuutta ja modernia tyyliä.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Täydentääkseen asun Hannah Waddingham valitsi asusteita, jotka täydensivät täydellisesti hänen mekkoaan. Jaloissaan hän käytti lämpimän ruskean sävyisiä remmikorkokenkiä, jotka toivat kokonaisuuteen ripauksen pehmeyttä. Korvissa roikkuvat timanttikorvakorut heijastivat valoa jokaisella pään käännöksellä hienovaraisen hienostuneina eleinä.

Hänen kuuluisat platinanväriset hiuksensa oli laitettu korkealle nutturalle, joka kehysti täysin hänen kasvonsa ja korosti mekon arkkitehtonisia linjoja. Kaunis look täydensi täydellisesti hänen kokonaisilmettään.

Esiintyminen Nick Beresford-Clearyn rinnalla

Illan toinen merkittävä uutuus oli Hannah Waddinghamin uuden kumppanin, Nick Beresford-Clearyn, läsnäolo. Pari esiintyi virallisesti ensimmäistä kertaa julkisesti kesäkuun 2026 alussa Variety-lehden Power of Women -tapahtumassa Lontoossa. Tuolloin Hannah Waddingham oli jo valinnut ylleen halterikauluksisen mekon, joka oli valmistettu valoa heijastavasta, hohtavasta kankaasta.

Näyttelijä, jonka ura nousi nopeasti

Tämän uuden yksityiselämän lisäksi Hannah Waddingham jatkaa ammatillista loistamistaan. Näyttelijä, joka tunnetaan laajalle yleisölle Rebecca Weltonin roolistaan Emmy-palkinnon voittaneessa hittisarjassa "Ted Lasso", on viime vuosina monipuolistanut uraansa. Elokuvaesiintymisistä ja hyväntekeväisyystapahtumiin osallistumisesta useisiin odotettuihin tuotantoihin, Hannah Waddingham on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa arvostetuimmista hahmoista.

Samettimekossaan, timanttikorvakoruissaan ja platinasta tehdyssä nutturassaan Hannah Waddingham teki yhden vuoden mieleenpainuvimmista esiintymisistään. Osoitus siitä, että niin muodin maailmassa kuin elämässäkin, jotkut merkittävimmistä hetkistä ovat myös helpoimpia juhlia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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