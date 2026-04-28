Espanjassa asuva näyttelijä Eva Longoria paljastaa, mitä hän kaipaa eniten Yhdysvalloista.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, tuottaja ja malli Eva Longoria käänsi sivua amerikkalaisessa elämässään epäröimättä. Kuitenkin jopa tyytyväisimmällä ulkomailla asuvalla on omat pienet nostalgian pistoksensa. Mainostaessaan CNN:n sarjaansa "Searching for France" Eva Longoria puhui People-lehdelle siitä, mitä hänen uusi elämänsä Espanjassa ei voi hänelle tarjota.

Elämä Espanjassa, jonka valitsin ja jota vaalin.

Asetuttuaan Espanjaan vuonna 2024 miehensä José Bastónin ja heidän 7-vuotiaan poikansa Santiagon kanssa Eva Longoria nauttii elämäntyylistä, joka on radikaalisti erilainen kuin hänen Los Angelesissa viettämänsä. Hän selittää kävelevän kaikkialle, liikenneruuhkia ei ole, ja ateriat etenevät omalla taakallaan. Tätä arjen ylellisyyttä hän vertaa helposti amerikkalaiseen "työlounas"-kulttuuriin, jota hän kuvailee "poikkeavaksi: aina kiireiseksi, ei koskaan todella rennoksi".

Mitä hän ikävöi: perhettään Texasissa

Eva Longoria sanoo ikävänsä muun muassa: "Kaipaan perhettäni Teksasissa", hän myöntää yksinkertaisesti. Hänen poikansa Santiago on kuitenkin iloinen nähdessään espanjalaiset serkkunsa jälleen, ja näyttelijä korostaa, että perhe on edelleen keskeinen osa hänen elämäntapaansa: "Haluamme olla perheen ympäröimiä." Etäisyyden kompensoimiseksi perhe matkustaa säännöllisesti edestakaisin Meksikoon, jossa asuu myös joitakin heidän sukulaisiaan.

Hänen poikansa Santiago tuntee olonsa kotoisaksi Espanjassa, erityisesti serkkujensa ansiosta. Eva Longoria ei myöskään salaa sitä, että hänen lähtönsä Yhdysvalloista vuonna 2024 oli myös poliittinen: hän yhdisti päätöksensä lähteä maasta nimenomaisesti Donald Trumpin uudelleenvalintaan. Niin kauan kuin hän on vallassa, paluu ei ole asialistalla.

Toinen puuttuva asia: aito meksikolainen ruoka.

Toinen huomattava ja kenties yllättävin puute on gastronominen. "Ja myös hyvää meksikolaista ruokaa. Et vain löydä aitoa, hyvää meksikolaista ruokaa Euroopasta", hän valittelee. Herkullinen paradoksi jollekulle, joka tutkii maailman keittiöitä matkaohjelmissaan ja joka on jo omistanut kokonaisen kauden meksikolaiselle gastronomialle.

Ranska uutena tutkimusalueena

Hän jakoi nämä oivallukset mainostaessaan uutta sarjaansa "Eva Longoria: Searching for France", jonka ensi-ilta oli CNN:llä 12. huhtikuuta 2026. Kahdeksanosaisessa sarjassa hän matkustaa halki Ranskan Bretagnesta Alsaceen Provencen kautta, ja löytää sen kulinaarisia aarteita. Ehkä tämä on tapa osittain kompensoida hänen kaipuutaan hyvään ruokaan – vaikka meksikolainen keittiö on hänen oman myöntämänsä mukaan edelleen korvaamaton.

Lyhyesti sanottuna Eva Longoria on rakentanut itselleen onnellisen elämän Atlantin toisella puolella. Vain perhettä Teksasissa ja kotimaansa tacoja hän näyttää kaipaavan. Pieni hinta maksettavaksi jollekulle, joka jätti kaiken taakseen – näyttämättä katuvan valintaansa hetkeäkään.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Näyttelijä Nina Dobrev jakaa junamatkansa, mutta tämä kylpyamme aiheuttaa kohua.

Näyttelijä Nina Dobrev jakaa junamatkansa, mutta tämä kylpyamme aiheuttaa kohua.

Bulgarialais-kanadalainen näyttelijä ja malli Nina Dobrev jakoi kuvia matkastaan Venetsian Simplon-Orient-Express -junalla, ja kaikkien kuvien joukossa kylpyammeessa otettu...

Näyttelijä Zoe Saldaña häikäisee hohtavan trompe-l'œil-mekossa

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña ei koskaan tee asioita puolitiehen punaisella matolla. Huhtikuun 23. päivänä 2026...

Amerikkalainen malli Brooks Nader urheilee asua, joka aiheuttaa kohua.

Jotkut asut jo itsessään riittävät vangitsemaan kaikkien huomion. Brooks Nader osoitti tämän jälleen kerran esiintymällä La Perlan lyhyessä...

"Suodattamaton": Laulaja Kesha yllättää kuvilla, jotka ovat yhtä luonnollisia kuin rohkeitakin

Amerikkalainen laulaja Kesha ei juhlinut Maan päivää 24. huhtikuuta 2026 puheella tai poliittisella hashtagilla. Hän teki sen omalla...

Tämä näyttelijä Kerry Washingtonin käyttämä nahkamekko kätkee sisäänsä odottamattoman yksityiskohdan

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Kerry Washington esitteli yhtä silmiinpistävimmistä asuistaan Apple TV:n FYC-tapahtumassa "Imperfect Women" -sarjansa yhteydessä...

"Toimistosireeni": laulaja Dua Lipan muotiuhkailu kiehtoo yhtä paljon kuin vietteleekin

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa osaa aina esitellä tyyliään matkoillaan. Äskettäin Varsovassa hän valitsi "toimistosireenin" lookin, jossa hän puki...