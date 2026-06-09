51-vuotias Hannah Waddingham teki upean esiintymisen mustassa mekossa

Brittiläinen näyttelijä ja laulaja Hannah Waddingham tekee vaikutuksen tavaramerkkityylillään enemmän kuin koskaan. Hän esiintyi Lontoon punaisella matolla upeassa mustassa mekossa – yhdistelmä eurooppalaista haute couturea ja 1950-luvun Hollywoodin punaista mattoa.

Vanhan Hollywoodin estetiikkaa henkivä mekko

Chancery Rosewood -hotellissa pidettyyn seremoniaan Ted Lasso -näyttelijä valitsi Sophie Couturen, nuoren muotitalon, jota hän erityisesti ihailee, luomuksen. Se oli mittatilaustyönä tehty vaate, jota hän oli jo käyttänyt kaksi vuotta aiemmin vuoden 2024 Primetime Creative Arts Emmy -palkintogaalassa – ympäristötietoinen valinta, joka on linjassa punaisen maton muotiteollisuudessa nykyään juhlitun "uudelleenkäyttöliikkeen" kanssa.

Lopputulos on todellinen kunnianosoitus menneen aikakauden eleganssille. Merenneitomainen leikkaus, huolellisesti kiristyvä vyötärö ja huomaamaton laahus laahuksen takana: kaikki menneiden aikojen punaisen maton koodit on herätetty henkiin, mutta uudelleentulkittuna modernilla tavalla, joka sopii täydellisesti hänen siluettiinsa.

Syvällä uurrettu halterikaulus ja huimaava halkio

Kaksi yksityiskohtaa tekee tästä mekosta todella erityisen. Ensinnäkin leikkaus, joka jäsentää koko siluettia pystysuunnassa pääntiestä lantioon lisäten ripauksen rohkeutta säilyttäen samalla hienostuneen ilmeen. Toiseksi korkea etuhalkio reisissä, joka rikkoo hameen pituuden ja antaa koko kappaleelle sen ehdottoman modernin energian. Tämä halkio on toteutettu täydellisesti: ilman sitä mekko olisi kääntynyt puhtaasti retrohenkiseksi; sen kanssa se pysyy päättäväisen modernina.

Materiaali, jolla on "nestemäinen vaikutus"

Kankaan valinta on kaikkea muuta kuin satunnainen. Hannah Waddingham ja Sophie Couture valitsivat paksun satiinin, jonka kiiltävä, lähes sulava viimeistely heijastuu jokaisessa liikkeessä. Materiaali muotoilee vartaloa kiristämättä sitä, antaen koko mekolle kuvissa lähes elokuvamaisen luonteen. Jaloillaan näyttelijätär täydensi asunsa mustilla, ohuilla olkaimilla varustetuilla sandaaleilla ja korkokenkillä, jotka pidentävät tyylikkäästi hänen siluettinsa pystysuoria linjoja viemättä huomiota pois siitä.

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Asusteiden ja kauneuden alalla nerokkuus piilee hienovaraisuudessa.

Välttääkseen kokonaisilmeen liioittelun Hannah Waddingham valitsi muutamia huomaamattomia mutta huolellisesti valittuja yksityiskohtia. Korvissaan hänellä oli brittiläisen suunnittelijan Anabela Chanin, luonnon inspiroimista koruistaan tunnetun, riippuvat korvakorut. Ranteessa hänellä oli vartalonmyötäinen jalokivistä tehty rannekoru ja sormissaan koristi muutama hopeinen sormus.

Kauneudenhoidon saralla Hannah Waddingham piti asiat yksinkertaisina. Lyhyt, platinanvaalea polkkatukka, hehkuva iho ja säteilevä meikki. Hymyilevät kasvot, säteilevät silmät ja se rento, hartiat paljaana oleva ryhti, jonka hän nyt julistaa tavaramerkikseen: vähemmän hillitystä, enemmän itsevarmuutta.

Tällä Sophie Couturen esiintymisellä Hannah Waddingham vahvistaa olevansa yksi jännittävimmistä tähdistä, joita on seurattava Britannian punaisella matolla. Hän palaa vanhaan Hollywoodiin, sen hienostuneeseen estetiikkaan ja hohtaviin kankaisiin, ja tarjoaa selkeän osoituksen ajattomasta eleganssista.