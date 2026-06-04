Jessica Alba valitsi tyttärensä valmistujaisiin tyylikkään asun.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Jessica Alba halusi juhlistaa tätä erityistä päivää tyylikkäästi. Vanhimman tyttärensä Honorin valmistujaisten kunniaksi yhdysvaltalainen näyttelijä ja liikenainen jakoi Instagramissa sarjan kuvia ja videoita. Tätä perhejuhlaa varten hän valitsi tyylikkään asun.

Strukturoitu musta korsettitoppi

Hänen asunsa keskipisteenä oli musta satiinikorsettitoppi. Mallille on ominaista pystysuora luunmuoto, joka luo puhtaan linjan ja korostaa vyötäröä ennen kuin se levenee hieman hillityksi peplumiksi. Hienovarainen nyöritys, joka on kiinnitetty ohuilla kangasnauhoilla, koristaa etuosaa ja lisää ripauksen vintage-huumoria tähän muuten hyvin minimalistiseen vaatteeseen.

Kontrasti liehuvien housujen kanssa

Tasapainottaakseen tätä istuvaa asua Jessica Alba valitsi leveälahkeiset, laskeutuvat ja korkeavyötäröiset mustat housut, jotka laskeutuvat kauniisti. Tämä kontrasti strukturoidun yläosan ja rennomman alaosan välillä tuo kokonaisuuteen modernin ja elegantin silauksen. Näyttelijätär täydensi asunsa hillityillä koruilla ja tyylikkäillä hiuksilla, joissa on keskijakaus, luoden tyylikkään ja hienostuneen ilmeen.

Tärkeä hetki perheelle

Tyylin lisäksi tämä postaus oli symbolinen virstanpylväs. Jessica Alba juhli tyttärensä Honorin valmistujaisia perheen ja ystävien ympäröimänä. Näyttelijä kuvaili tapahtumaa "täyden ympyrän" hetkeksi, joka oli täynnä tunteita. Vuonna 2008 syntynyt Honor on Jessica Alban kolmesta lapsesta vanhin, ja hän jakaa säännöllisesti välähdyksiä perhe-elämästään.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Monilahjakas taiteilija

Jessica Alba tunnetaan rooleistaan elokuvissa, kuten "Sin City", "Honey" ja "Fantastic Four", ja hänen kykynsä ulottuvat paljon valkokankaan ulkopuolelle. Hän johtaa myös perustamaansa koti- ja henkilökohtaisen hygienian tuotemerkkiä The Honest Companya, joka on tehnyt hänestä menestyvän liikenaisen. Tätä monipuolisuutta täydentää hänen jatkuvasti näkyvä muotielämyksensä.

Strukturoidun korsettitopin ja laskeutuvien housujen avulla Jessica Alba loi hienostuneen ilmeen, joka sopi täydellisesti näin tärkeään päivään. Juhlistamalla tyttärensä saavutusta elegantisti hän muistutti meitä siitä, että perhetapahtuma voi olla myös tilaisuus tyylikkääseen esittelyyn.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Näyttelijä Ester Expósito tuomitsi naisvihamieliset tuomiot sen jälkeen, kun hänen tanssistaan nähty video tuli julki.
Article suivant
Tämä transnäyttelijä vahvistaa, että hyvin valittu musta mekko voi tehdä pysyvän vaikutuksen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä transnäyttelijä vahvistaa, että hyvin valittu musta mekko voi tehdä pysyvän vaikutuksen.

Elokuvan "Find Your Friends" Los Angelesin ensi-illassa yhdysvaltalainen näyttelijä Zion Moreno valitsi ylleen yksinkertaisen mutta silmiinpistävän tehokkaan asun....

Näyttelijä Ester Expósito tuomitsi naisvihamieliset tuomiot sen jälkeen, kun hänen tanssistaan nähty video tuli julki.

Konsertin jälkeen kritiikkiaallon kohteeksi joutunut espanjalainen näyttelijä Ester Expósito päätti vastata. Sen sijaan, että hän olisi puolustellut itseään,...

Shakira tekee silmiinpistävän esiintymisen veistoksellisessa oranssissa mekossa

Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä Shakira valitsi rohkean värivalinnan tehdäkseen vaikutuksen. Hän esiintyi silmiinpistävässä, veistoksellisessa oranssissa mekossa "No Drama" -hiustenselvitystuotteen lanseerauksessa...

"Aina karismaattinen": Madison Beer tekee sensaation valkoisessa korsettimekossa

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer nauttii uransa merkittävästä virstanpylväästä. Hän on juuri päättänyt "Locket Tour" -kiertueensa...

Vaaleanpunaiseen pukeutuneena Kylie Jenner nauttii aurinkoisesta lomasta Karibialla.

Amerikkalainen tosi-tv-tähti, liikenainen ja vaikuttaja Kylie Jenner aloitti kesänsä tyylikkäästi. Hän hemmotteli itseään aurinkoisella lomalla Turks- ja Caicossaarilla...

59-vuotias Salma Hayek tuo takaisin parrasvaloihin housut, joita ei yleisesti ihailla.

Roland-Garrosilla pidetyssä tennistapahtumassa meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek teki muotiesiintymisen, joka on sittemmin jakanut mielipiteitä sosiaalisessa...