Nämä julkkikset saavuttivat menestystä 40 ikävuoden jälkeen ja kyseenalaistavat ennakkoluuloja.

Jotkut tähdet saavuttivat kuuluisuutta lähes kehdosta lähtien, kun taas toiset aloittivat uransa myöhemmin elämässään, 40 vuoden iän jälkeen. Elokuva-, musiikki- ja muualla maailmassa he nousivat nimettömyydestä kuuluisuuteen iässä, jossa useimmat ihmiset alkavat miettiä eläkkeelle jäämistä. Tarkastellaanpa tarkemmin näitä julkkiksia, jotka nousivat kuuluisuuteen, kun toiset olivat jo kadonneet parrasvaloista. Koska kyllä, 40 on myös ikä, jolloin "kaikki on mahdollista".

Stan Lee, sarjakuvien mestari

Vaikka Mark Zuckerberg saavutti menestystä jo ennen murrosikää, muut tähdet aloittivat nousunsa iässä, jolloin monet hidastavat tahtia ja kaipaavat tyyneyttä. Ei ole koskaan liian myöhäistä loistaa, ja Stan Lee ilmentää täydellisesti tätä "uudestisyntymisen" ajatusta. Hän loi ensimmäisen uraauurtavan sarjakuvansa juuri ennen 40-vuotissyntymäpäiväänsä. "Fantastic Foursin" perustajaisänä hän vei työtään pidemmälle kuvittelemalla nyt ikonisen universumin: Marvel-ilmiön. Hänen sankarinsa, kuten Hämähäkkimies ja Hulk, kilpailevat lähes rakastettujen Disney-prinsessojen kanssa ja löytävät tiensä lasten käsiin kaikkialla, jotka etsivät roolimalleja.

Vera Wang, kun stylisti herää

40 ikävuoden jälkeen naiset jäävät yleensä sivuraiteille ja huomion ulkopuolelle. Vera Wang uhmasi näitä tilastoja. Pujotettuaan luistimet jalkaan ja aloitettuaan kirjoittamisen hän siirtyi muotisuunnitteluun ja astui erittäin valikoivaan muodin maailmaan. Huijarisyndroomalle immuunina hän osoitti nopeasti kykynsä catwalkilla . Visionäärisen silmänsä ja ainutlaatuisen tyylinsä ansiosta hän vakiinnutti asemansa häämuodin johtohahmona. Nykyään hän luomustensa kautta asettaa trendejä tulevien morsiamien tulevaisuudelle.

Viola Davis, seitsemäs taide hänen veressään

Ennen kuin Viola Davisista tuli merkittävä hahmo elokuvamaailmassa, hän vietti vuosia sivurooleissa, jotka usein unohdettiin. Vasta 40-vuotiaana hän sai ansaitsemaansa tunnustusta, erityisesti ikimuistoisen roolinsa ansiosta elokuvassa "Doubt". Sittemmin hän on tehnyt useita vaikuttavia roolisuorituksia ja hänestä on tullut ensimmäinen afroamerikkalainen näyttelijä, joka on voittanut "Näyttelijän kolmoiskruunun" (Oscar-, Emmy- ja Tony-palkinnot). Hänen uransa on todiste siitä, että sinnikkyys kannattaa aina, jopa vuosien tuntemattomuuden jälkeen.

Charles Darwin, visionäärinen luonnontieteilijä

Kuvittelemme hänet usein varhaiskypsäksi neroksi, mutta Charles Darwin julkaisi pääteoksensa "Lajien alkuperästä" vasta 50-vuotiaana. Hänen useiden vuosikymmenten ajan tekemänsä tutkimuksen toteutuminen vei aikaa. Vasta 40-vuotiaana hänen ajatuksensa todella muotoutuivat ja mullistivat tieteen. Hänen elämäntarinansa muistuttaa meitä siitä, että jotkut ajatukset vaativat kypsyyttä, aikaa ja kokemusta muuttaakseen maailmaa.

Pedro Pascal, kehittyvä näyttelijä

Pedro Pascal on enemmän kuin vain näyttelijä, hänestä on tullut pehmeämmän ja vähemmän raakalaisen maskuliinisuuden symboli. Ennen kuin hänestä tuli yksi Hollywoodin tunnetuimmista kasvoista, harmaatukkainen näyttelijä vietti kuitenkin paljon aikaa sivussa. Vuosien ajan hän otti pieniä rooleja ja esiintyi satunnaisesti televisiossa. Vasta 39-vuotiaana hän sai vihdoin merkittävän roolin "Game of Thronesissa", ja sitten tähtiys saapui 40 ikävuoden jälkeen "Narcosin" ja "The Mandalorianin" myötä. Nykyään hän on kaikkialla, todiste siitä, että ura voi lähteä käyntiin myöhään... ja räjähtää kerralla.

Susan Boyle, ikonin esiinmarssi

Hänen äänensä saa kananlihalle heti ensimmäisestä sävelestä lähtien. Suurelle yleisölle tuntematon, hän nousi Britain's Got Talent -kilpailun lavalle 47-vuotiaana ja lumosi maailman äänellään. Pilkattu "vanhanapiika"-olemuksestaan ja syytettynä siitä, ettei hän "näytä roolin mukaista", Susan Boyle kuitenkin hämmästytti yleisöä koekuvauksessaan. Hänen esiintymisensä valkokankaalla levisi viraaliksi muutamassa tunnissa ja muutti hänen elämänsä yhdessä yössä. Hän todisti, että lahjakkuus ei tunne ikää... ja että ulkonäkö voi olla todella petollinen.

Morgan Freeman, seitsemännen taiteen paavi

Nykyään Morgan Freeman on elokuvan "suurviisas". Hänen lämmin, kaikuva äänensä on helposti tunnistettavissa. Ennen kuin Morgan Freeman kertoi dinosaurustarinoita Netflixissä ja esiintyi joissakin elokuvahistorian ikonisimmista elokuvista, hänen uransa oli pitkän aikaa pysähtynyt. Hän todella nousi kuuluisuuteen 50-vuotiaana elokuvalla "Driving Miss Daisy". Sitä ennen hän näytteli vuosien ajan useita hillittyjä rooleja. Hänen myöhään kukoistavasta urastaan on tullut hänen tavaramerkkinsä.

Octavia Spencer, keskeinen rooli

Ennen Oscar-palkitun näyttelijän uraansa Octavia Spencer oli pitkään sivurooleissa, jotka olivat joskus tuskin näkyvissä valkokankaalla. Vuosien ajan hän työskenteli varjoissa, eikä koskaan saanut lahjakkuutensa arvoisia rooleja. Vasta 40-vuotiaana kaikki muuttui. Rooli elokuvassa "The Help" toi hänelle Oscarin ja maailmanlaajuista tunnustusta. Siitä lähtien hän otti hoitaakseen useita merkittäviä projekteja ja vakiinnutti lopulta asemansa alalla, joka oli pitkään aliarvioinut häntä. Hänen matkansa on voimakas muistutus: lahjakkuus ei katoa ajan myötä; se löytää aina paikkansa lopulta.

Toni Morrison, kirjoittaminen kielenä

Toni Morrison rakensi tuotantoaan kärsivällisesti ja syvällisesti. Vaikka hän oli kirjoittanut jo pitkään, vasta 40 vuoden jälkeen hänen työnsä alkoi saada laajaa tunnustusta. Hän sai Pulitzer-palkinnon 56-vuotiaana ja sitten Nobelin kirjallisuuspalkinnon 62-vuotiaana. Hänen uransa ilmentää älyllistä ja taiteellista saavutusta, joka kehittyy ajan myötä, kaukana välittömästä menestyksestä.

Neljäkymmentä ei ole aina taantuman tai kriisin aikaa, vaan voiton kulta-aikaa. Joskus on luotettava kohtaloon. Ei ole koskaan liian myöhäistä toteuttaa teinipäiväkirjaan glittertussilla raapustettuja unelmia.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
42-vuotiaana Olivia Wilde omaksuu minimalistisen siluetin punaisella matolla.

