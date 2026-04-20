Laulaja Mariah Carey, 57, aiheutti sensaation mustassa mekossa ja nahkasaappaissa.

@mariahcarey / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Mariah Carey ei välttämättä tarvitse punaista mattoa tehdäkseen huomiota. 18. huhtikuuta 2026 hänet valokuvattiin New Yorkin kaduilla päästä varpaisiin mustassa asussa, joka oli yhtä tyylikäs kuin tyylikäskin.

Yksityiskohta, joka muuttaa kaiken: tuplavyö

Mariah Carey esitteli yhden hetken silmiinpistävimmistä asuistaan yksinkertaisella kävelyllä Manhattanilla. "Vision of Love" -laulaja palasi "pikku mustaan mekkoon" ja antoi sille rohkean ilmeen, joka oli saanut inspiraationsa Y2K-estetiikasta. Syvällä kaula-aukolla varustettu mekko, jonka helma ulottui polven yläpuolelle, puettiin läpikuultavien mustien sukkahousujen päälle. Asun silmiinpistävin osa oli tuplasolkinen vyö, joka korosti vyötäröä ja lisäsi siluettiin rock'n'roll-sävyn.

Mariah Carey jatkoi nahkateemaa kiiltävällä, hopeisilla yksityiskohdilla koristellulla trenssitakilla ja polvipituisilla, lohkokorkoisilla saappailla. Lookin täydentämiseksi hän valitsi ylisuuret mustat aurinkolasit, kultaisen perhossormuksen ja timanttikorvakorut. Hillityn blingin ja urbaanin asenteen yhdistelmä kiteyttää täydellisesti hänen parhaillaan vaalimansa tyylillisen tasapainon.

Viikko omistettu yksivärisyydelle

Muutamaa päivää aiemmin Mariah Carey oli jo tehnyt kaksi upeaa esiintymistä Tiffany & Co:n gaalassa "Blue Book 2026: Hidden Garden" -malliston lanseerauksessa. Ensimmäinen asu oli hihaton musta mekko pitkällä hameella, teräväkärkiset avokkaat hopeanvärisillä paljeteilla ja timanttikaulakoru. Toinen asu oli luonnonvalkoinen, ja siinä oli pitkähihainen, olkapäät paljastava mekko, jota koristaa kultainen vyöketju ja hopeiset korot.

Mariah Carey, yksivärinen ikoni kaikkiin tilaisuuksiin

Aiemmin tänä vuonna, helmikuussa, Mariah Carey oli jo ottanut käyttöön tämän yksivärisen tyylinsä olympialaisten avajaisseremoniassa, jossa hän esiintyi geometrisessa valkoisessa mekossa, jota koristivat satoja kristalleja, höyhenboa ja yli 300 karaatin smaragdihiotut timantit Levumalta.

Yhteenvetona, olipa kyseessä sitten iltapuku tai katutyyli, Mariah Carey vahvistaa yhden asian: hänen tyylitajunsa on ajaton.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Näyttelijä Anya Taylor-Joy säteilee fantasiamaailmaan sopivassa syntymäpäivämekossa

Näyttelijä Anya Taylor-Joy säteilee fantasiamaailmaan sopivassa syntymäpäivämekossa

Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Anya Taylor-Joy jakoi 30-vuotissyntymäpäiväkseen Instagramissa juhlakuvia, jotka tekivät vaikutuksen yhtä paljon tunnelmallaan kuin hänen täysin lumoavalla...

Näyttelijä Diane Kruger, 49, aiheutti sensaation taideteoksen arvoisella mekolla.

On olemassa asuja, jotka ylittävät muodin rajat ja rajottavat taidetta. Juuri tällaisen vaikutelman saksalainen näyttelijä Diane Kruger loi...

Paris Hilton laittaa henkivartijansa koetukselle; video huvittaa internetin käyttäjiä.

Amerikkalainen seurapiirirouva ja liikenainen Paris Hilton on Coachellan vakiovieras, mutta tänäkin vuonna hänen henkivartijansa varasti shown tahattomasti. Video...

58-vuotias Pamela Anderson herättää henkiin tämän 2000-luvun farkkutrendin.

Pamela Anderson tekee näyttävän paluun farkkuestetiikkaan perustuvalla tyylillä, jossa on korkeavyötäröinen, lantiolta ja reisistä istuva sekä helmasta levenevä...

"Vaihdevuosien aikana meidät sivuutetaan": 54-vuotias näyttelijä Amanda Peet jakaa kokemuksensa

Amerikkalainen näyttelijä Amanda Peet pukee sanoiksi monien naisten jakaman todellisuuden: vaihdevuosien aikana heistä tulee "vähemmän haluttavia" ja "vähemmän...

Laulaja Sabrina Carpenterin kultaiset saappaat eivät todellakaan jää huomaamatta.

Coachella 2026 -festivaaleilla (10.–19. huhtikuuta) Sabrina Carpenter esitteli retrohenkistä tyyliään, jossa oli värikkäitä siluetteja ja rohkeita asusteita. Hänen...