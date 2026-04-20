Laulaja Mariah Carey, 57, aiheutti sensaation mustassa mekossa ja nahkasaappaissa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Mariah Carey ei välttämättä tarvitse punaista mattoa tehdäkseen huomiota. 18. huhtikuuta 2026 hänet valokuvattiin New Yorkin kaduilla päästä varpaisiin mustassa asussa, joka oli yhtä tyylikäs kuin tyylikäskin.

Yksityiskohta, joka muuttaa kaiken: tuplavyö

Mariah Carey esitteli yhden hetken silmiinpistävimmistä asuistaan yksinkertaisella kävelyllä Manhattanilla. "Vision of Love" -laulaja palasi "pikku mustaan mekkoon" ja antoi sille rohkean ilmeen, joka oli saanut inspiraationsa Y2K-estetiikasta. Syvällä kaula-aukolla varustettu mekko, jonka helma ulottui polven yläpuolelle, puettiin läpikuultavien mustien sukkahousujen päälle. Asun silmiinpistävin osa oli tuplasolkinen vyö, joka korosti vyötäröä ja lisäsi siluettiin rock'n'roll-sävyn.

Mariah Carey jatkoi nahkateemaa kiiltävällä, hopeisilla yksityiskohdilla koristellulla trenssitakilla ja polvipituisilla, lohkokorkoisilla saappailla. Lookin täydentämiseksi hän valitsi ylisuuret mustat aurinkolasit, kultaisen perhossormuksen ja timanttikorvakorut. Hillityn blingin ja urbaanin asenteen yhdistelmä kiteyttää täydellisesti hänen parhaillaan vaalimansa tyylillisen tasapainon.

Viikko omistettu yksivärisyydelle

Muutamaa päivää aiemmin Mariah Carey oli jo tehnyt kaksi upeaa esiintymistä Tiffany & Co:n gaalassa "Blue Book 2026: Hidden Garden" -malliston lanseerauksessa. Ensimmäinen asu oli hihaton musta mekko pitkällä hameella, teräväkärkiset avokkaat hopeanvärisillä paljeteilla ja timanttikaulakoru. Toinen asu oli luonnonvalkoinen, ja siinä oli pitkähihainen, olkapäät paljastava mekko, jota koristaa kultainen vyöketju ja hopeiset korot.

Mariah Carey, yksivärinen ikoni kaikkiin tilaisuuksiin

Aiemmin tänä vuonna, helmikuussa, Mariah Carey oli jo ottanut käyttöön tämän yksivärisen tyylinsä olympialaisten avajaisseremoniassa, jossa hän esiintyi geometrisessa valkoisessa mekossa, jota koristivat satoja kristalleja, höyhenboa ja yli 300 karaatin smaragdihiotut timantit Levumalta.

Yhteenvetona, olipa kyseessä sitten iltapuku tai katutyyli, Mariah Carey vahvistaa yhden asian: hänen tyylitajunsa on ajaton.