Tämä laulaja yllättää fanit valkaistuilla kulmakarvoillaan.

Amerikkalaisen tyttöbändi Katseyen jäsen Daniela aiheutti kohua kauneusmuutoksellaan. Amerikkalainen laulaja ja tanssija paljasti värjätyt kulmakarvansa lehtikuvauksessa. Tämä rohkea veto herätti faneissa voimakkaita reaktioita ja jakoi mielipiteitä.

Huomattava kauneuden muutos

Daniela esitteli uuden lookinsa lehden kansikuvauksessa yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Kuvissa nuorella naisella on täysin vaalennetut kulmakarvat, jotka sulautuvat lähes saumattomasti hänen ihonsa sävyyn. Rohkea esteettinen valinta, tyyliltään ehdottomasti toimituksellinen, valovuosien päässä hänen tavanomaisesta meikistään. Yksityiskohta, joka itsessään riitti herättämään reaktion.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut daniela avanzini (@daniela_avanzini)

Fanit jakautuneet

Sosiaalisessa mediassa reaktiot moninkertaistuivat ihailusta ymmärtämättömyyteen. Jotkut ylistivät "ylevää ja rohkeaa ilmettä", mutta toiset myönsivät, etteivät ymmärtäneet valintaa, ja vaativat jopa luonnollisten kulmakarvojensa palauttamista. "Hetken luulin, ettei hänellä enää ole kulmakarvoja", eräs käyttäjä kommentoi.

Yksilöllisten makujen ja mieltymysten lisäksi naisen vartaloa, ulkonäköä tai esteettisiä valintoja – kuten kenenkään muunkaan – ei pitäisi arvostella. Kuvien jakaminen itsestään sosiaalisessa mediassa ei ole kutsu kritiikkiin tai halventaviin kommentteihin. Jokaisella on vapaus kokeilla tyyliään, muuttaa ulkonäköään tai seurata haluamiaan trendejä hakematta muiden hyväksyntää. Ulkonäön inhoaminen on yksi asia; sen käyttäminen tekosyynä tuomitsemisen tai vihan vapauttamiseen on aivan toinen asia.

Vaalennetut kulmakarvat, trendi, joka on vakiintumassa

Tämä tyyli on osa todellakin todellista kauneustrendiä. Vaalennetut kulmakarvat, joita nähdään usein catwalkeilla ja lehdissä, ovat houkuttelevia avantgardistisen luonteensa ja kykynsä ansiosta muuttaa kasvoja. Tällä tyylillä Daniela omaksuu tämän "kokeellisen estetiikan", joka ei epäröi haastaa perinteisiä kauneusstandardeja.

Vaalennettuine kulmakarvoineen Daniela (Katseye) ilmentää muodonmuutosta, joka herättää sekä ihailua että hämmennystä. Tämän ulkonäön lisäksi Katseyen esiintyminen vahvistaa yhtyeen kasvavaa läsnäoloa popmaailmassa. Aktiivisen faniyhteisön tukemana yhtye on vähitellen vakiinnuttamassa asemaansa yhtenä sukupolvensa nousevista tähdistä.