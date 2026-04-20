Paris Hilton laittaa henkivartijansa koetukselle; video huvittaa internetin käyttäjiä.

Amerikkalainen seurapiirirouva ja liikenainen Paris Hilton on Coachellan vakiovieras, mutta tänäkin vuonna hänen henkivartijansa varasti shown tahattomasti. Video hänestä juoksemassa Kalifornian aavikon kuumuudessa uskollisen turvallisuusagenttinsa perässä levisi nopeasti viraaliksi.

Tommy, Coachellan halutuin henkivartija

Paris Hilton itse jakoi videon ja osoitti kunnioitustaan henkivartijalleen: "Olen juossut vuosia ympäriinsä turvamieheni kanssa Coachellassa. Tommy on paras!" Videolla hänet nähdään pyörähtelemässä festivaalin laidasta laitaan, samalla kun Tommy yrittää parhaansa mukaan pitää hänet näköpiirissään.

Internetin käyttäjät (melkein) voittivat

Video levisi nopeasti kulovalkean tavoin TikTokissa ja X:ssä (entinen Twitter) ja herätti runsaasti huvittuneita reaktioita. Monet ylistivät Tommyn ammattitaitoa ja kestävyyttä, kun taas toiset vain nauroivat sydämellisesti tälle epätodennäköiselle kaksikolle: huolettomalle ja pirteälle tähdelle sekä tunteettomalle henkivartijalle, joka oli tuomittu seuraamaan häntä askel askeleelta indialaisten auringon alla.

Jotkut internetin käyttäjät kuitenkin ilmaisivat myös kritiikkiä pitäen kohtausta epäkunnioittavana ja väittäen, että oli sopimatonta "pakottaa" henkivartijansa juoksemaan tällä tavalla julkisuuden vuoksi, muistuttaen kaikkia, että hänen tehtävänsä on varmistaa turvallisuus eikä osallistua lavastettuun tapahtumaan. Toiset taas vivahteikkaasti tarkastelivat näitä reaktioita ja ehdottivat, että henkivartija olisi voinut olla täysin tyytyväinen tilanteeseen ja suostunut videon kuvaamiseen.

Paris Hilton, Coachellan kiistaton kuningatar

Vuoden 2026 muotijuhlissa Paris Hilton panosti tyyliinsä täysillä: hän puki jalkaansa reisikorkeat Demonia-korkokengät, jotka olivat selkeä viittaus 2000-luvulla kuuluisaksi tehneeseen Y2K-estetiikkaan. Hän isännöi festivaaleilla myös omaa tapahtumaansa ihonhoitobrändilleen "Parívie" ja osallistui Neon Carnivalille. Hän on todella ehtymätön – Tommy voi todistaa sen.

Viime kädessä tämä kevytmielinen ja spontaani kohtaus kiteyttää täydellisesti Coachellan hengen, Paris Hiltonin tyyliin: sekoitus kimallusta, rajatonta energiaa ja harkittua kaaosta. Ihaillen Tommyn kestävyyttä ja esittäen vivahteikkaampaa kritiikkiä, jakso on onnistunut ainakin yhdessä asiassa: muistuttaen meitä siitä, että Paris Hilton on väistämätön hahmo mediaspektaakkelissa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla.
58-vuotias Pamela Anderson herättää henkiin tämän 2000-luvun farkkutrendin.
Näyttelijä Diane Kruger, 49, aiheutti sensaation taideteoksen arvoisella mekolla.

