Näyttelijä Diane Kruger, 49, aiheutti sensaation taideteoksen arvoisella mekolla.

On olemassa asuja, jotka ylittävät muodin rajat ja rajottavat taidetta. Juuri tällaisen vaikutelman saksalainen näyttelijä Diane Kruger loi uuden Tiffany & Co. -malliston lanseerauksessa veistoksellisella mekolla, joka levisi välittömästi kulovalkean tavoin.
Arvostettu tapahtuma New Yorkissa
Tiffany & Co. järjesti New Yorkissa gaalan 16. huhtikuuta 2026 juhlistaakseen uuden, korkealaatuisen korukokoelmansa "Blue Book 2026: Hidden Garden" lanseerausta. Tapahtuma järjestettiin Park Avenuen asevarastossa Manhattanilla ja toi yhteen joukon julkkiksia, joista jokainen oli edellistä eleganttimpi.
Vieraiden joukossa olivat yhdysvaltalainen näyttelijä Amanda Seyfried, brittiläinen näyttelijä ja tuottaja Naomi Watts, yhdysvaltalainen näyttelijä ja ohjaaja Chase Sui Wonders sekä yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Teyana Taylor.
Mekko kuin maalaus
Diane Kruger aiheutti sensaation Sabina Bilenko Couturen olkaimettomassa mekossa kevätmallistosta 2026, jonka kirjonta oli aivan upea. Kirjonta ei ainoastaan herättänyt mielikuvia luonnosta, vaan se loi kokonaisen maiseman. Riikinkukko, arkkitehtoniset aiheet ja herkät kasviperäiset kääröt muodostivat todellisen jalokivimaiseman, joka heijasteli täydellisesti "Hidden Garden" -malliston narratiivista säiettä.
Tiffanyn kanssa harmoniassa oleva väripaletti
Puoliläpikuultava, hienovaraisesti muotoiltu yläosa oli koristeltu helmillä ja kirjonnoilla, jotka herättivät mielikuvia pienistä vedenalaisista aarteista. Hame puolestaan täydensi siluetin, joka oli sekä sulava että arvokas. Näyttelijätär Diane Kruger asusti Tiffany & Co. -koruilla, jotka vahvistivat asun ja illan teeman välistä täydellistä harmoniaa.
Lyhyesti sanottuna Diane Kruger osaa muuttaa punaisen maton todelliseksi muotihetkeksi, eikä tämä ilta ollut poikkeus. Saksalaisnäyttelijä vahvistaa jälleen kerran asemansa tyyli-ikonina – kykenevänä käyttämään hauskoja luomuksia, joilla on sekä vaivaton tyyli että kiistaton persoonallisuus.