Valkoisessa korsetissa Madison Beer omaksuu tyylin, joka herättää reaktioita internetin käyttäjissä.

Anaëlle G.
@madisonbeer / Instagram

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer jakoi Instagramissa kulissien takaisia kuvia "Locket Tour" -kiertueeltaan. Hänet nähdään monimutkaisessa valkoisessa korsetissa, joka herätti välittömästi reaktioita hänen seuraajissaan.

Valkoinen, monimutkaisesti työstetty korsetti

Tämän lookin ytimessä on upea valkoinen korsettimainen lavamekko. Mekossa on leveät olkaimet, strukturoitu sydämenmuotoinen pääntie ja pitsiä muistuttava kangas, jota koristavat pienet mustat pilkut. Romantiikan ja rohkeuden yhdistelmä, joka sopii täydellisesti laulajan lavalla luomaan visuaaliseen maailmaan. Asukokonaisuus, joka odotetusti vangitsi kaikkien huomion.

Kauneuslookiinsa Madison Beer valitsi hienostuneen ja hienostuneen tyylin. Hänen pitkät, löysästi laineiksi muotoillut ruskeat hiuksensa laskeutuivat toiselle olkapäälle antaen volyymia hänen strukturoidulle yläosalleen. Savusilmät, muotoillut poskipäät ja nude-pinkit huulet täydensivät lookin, joka sopi täydellisesti sekä lavalle että kameraan.

Katso tämä postaus Instagramissa

@madisonbeerin jakama julkaisu

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että julkaisu laukaisi tulvan kehuja. Kommenteissa internetin käyttäjät hukuttivat häntä kehuihin: "Kaunein", "Kaunein", olivat vain muutamia esimerkkejä kommenteista. Nämä reaktiot vahvistavat innostuksen, jonka jokainen hänen esiintymisensä, niin lavalla kuin sosiaalisessa mediassakin, herätti.

Osana "Locket Touria"

Tämä postaus tulee Madison Beerin kiireisen aikataulun keskellä. Kuva on otettu kulissien takana hänen "Locket"-kiertueensa aikana, joka vie hänet halki Pohjois-Amerikan. Tämä on Madison Beerille tilaisuus tutustua tarkemmin "Locket"-albuminsa ja sen uudelleenjulkaisun maailmaan, erityisesti kappaleeseen "Lovergirl". Menestyksekäs ajanjakso, jota leimasi sarja odotettuja konsertteja.

Tässä valkoisessa korsetissa ja upeassa meikkissään Madison Beer tekee jälleen onnistuneen esiintymisen. Hän tasapainottelee romantiikkaa ja rohkeutta osoittaen tyylitajuaan ja kykyään tehdä jokaisesta lava-asusta ikimuistoinen hetki. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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