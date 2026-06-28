Will Smith jakaa harvinaisen hetken Jada Pinkett Smithin ja heidän tyttärensä Willow'n kanssa

Smithin perhe esiintyi harvoin julkisesti Pariisissa. Will Smith, Jada Pinkett Smith ja heidän tyttärensä Willow kokoontuivat Ranskan pääkaupungissa kannustaakseen yhtä perhettään muotitapahtumassa.

Hyvin huomattava esiintyminen Pariisissa

Will Smith ja hänen perheensä aiheuttivat sensaation Pariisin muotiviikoilla. Amerikkalainen näyttelijä matkusti Ranskan pääkaupunkiin Jada Pinkett Smithin, nuorempien lastensa äidin, ja heidän tyttärensä Willowin seurassa. Heidän läsnäolonsa oli sitäkin huomionarvoisempaa, kun otetaan huomioon Smithin perheen harvinaiset julkiset esiintymiset. Kuten aina perheen mediaesiintymisen yhteydessä, valokuvaajat olivat liikkeellä sankoin joukoin ikuistamassa tätä epätavallista perhejuhlaa.

Erityinen syy tälle kokoontumiselle

Pelkän Pariisin-oleskelunsa lisäksi Smithien yhteisellä esiintymisellä oli hyvin erityinen tarkoitus. Will, Jada ja Willow olivat tulleet tukemaan Jaden Smithiä, kuuluisan amerikkalaispariskunnan poikaa, hänen ensimmäisessä suuressa julkisessa esiintymisessään Christian Louboutinin miestenvaatemalliston luovana johtajana. Merkittävä nimitys nuoren miehen uralla ja tärkeä virstanpylväs hänen matkallaan muotiteollisuudessa. Jaden Smith, joka tekee uraa musiikin, elokuvan ja nyt myös muodin parissa, ilmentää täydellisesti tätä uutta monilahjakkaiden suunnittelijoiden sukupolvea.

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Laajennettu perhe punaisella matolla

Tässä tilaisuudessa Jaden Smithin tuki ei tullut vain hänen vanhemmiltaan ja sisareltaan Willow'lta. Nuori mies saattoi luottaa myös äidinpuoleisen isoäitinsä Adrienne Banfield-Norrisin sekä velipuolensa Treyn, Will Smithin vanhimman pojan edellisestä avioliitosta, läsnäoloon. Tämä usean sukupolven tuen osoitus kuvaa Smithien vahvaa perhesidettä, eivätkä he koskaan jätä väliin toistensa tärkeitä ammatillisia tapahtumia.

Heidän viimeisin esiintymisensä ryhmässä oli vuonna 2024.

Tämän kollektiivisen esiintymisen poikkeuksellisen luonteen arvostamiseksi on syytä muistaa, että Smithin perhe esiintyi viimeksi täysin julkisesti toukokuussa 2024 elokuvan "Bad Boys: Ride or Die" julkaisun yhteydessä. Lisäksi Will Smith ja Jada Pinkett Smith ovat yksi amerikkalaisen viihdeteollisuuden tunnetuimmista pareista. Vuodesta 1997 naimisissa olleet he ovat rakentaneet perheen vuosien varrella ja molemmat ovat tavoitelleet omaa menestyksekästä uraansa.

Vuonna 2023 pariskunnan henkilökohtainen tarina otti suuren käänteen mediassa. Laajasti keskustelua herättäneessä haastattelussa Jada Pinkett Smith paljasti, että pari oli virallisesti eronnut vuodesta 2016 lähtien, vaikka he eivät olleetkaan laillisesti eronneet. Molemmat julkkikset ovat toistuvasti korostaneet haluaan säilyttää perheen yhtenäisyys kahden lapsensa ympärillä henkilökohtaisten suhteidensa kehittymisestä huolimatta.

Pariisilaisella esiintymisellään Jada Pinkett Smithin, Willow'n ja muun perheen rinnalla Will Smith loi yhden vuoden silmiinpistävimmistä perhekuvista. Pelkän "muotitapahtuman" lisäksi tämä kollektiivinen läsnäolo kuvaa perheen yhteenkuuluvuutta, joka henkilökohtaisista muutoksista huolimatta pysyy näkyvästi yhtenäisenä lastensa ympärillä.