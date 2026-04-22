Voiko rakastaa jotakuta täysin rakastamatta itseään?

Kysymys ansaitsisi filosofiaesseen, mutta se on myös hyvä testi omille tunteille. Ennen kuin julistat rakkauttasi jollekulle, jonka tuskin tunnet, opi sanomaan itsellesi "rakastan sinua" peilin edessä ja usko siihen. Tieteen mukaan tämä itsemyötätunto ei ole terveen rakkauden edellytys. Joten älä odota satumaista romanssia, jos et pysty ylistämään itseäsi.

Onko itsensä rakastaminen edellytys romanssin aloittamiselle?

”Sinun täytyy rakastaa itseäsi ennen kuin voit rakastaa muita.” Tämä lähes eksistentiaalinen lause, joka kuulostaa suoraan kirjallisuuskirjasta, romanttisesta komediasta tai buddhalaisesta temppelistä, ei ole niin triviaali kuin miltä se näyttää. Se on viisautta kyllästetty neuvo, joka olisi hyvinkin voinut tulla psykologin vastaanotolta. Koska pohjimmiltaan jonkun rakastaminen rakastamatta itseäsi on vähän kuin hyppää veteen osaamatta uida tai ajaisi pyörällä ilman renkaita.

Ei tietenkään ole kyse siitä, että Narkissoksen tavoin pakkomielteisesti ihailet itseäsi tai jatkuvasti hukutat itseäsi kehuihin. Muuten saatat vaikuttaa itsekeskeiseltä ja ahdasmieliseltä. Toisaalta itseluottamus, jota sinulta usein puuttuu Tinder-profiileissasi tai treffeillä, on välttämätöntä todella merkityksellisen rakkauden kokemiseksi.

Tätä korostaa vuonna 2016 Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus . Itsetunto ei ole lisäbonus; se on tae kestävälle, säteilevälle ja terveelle romanssille. "Korkea itsetunto ennustaa suhteen alkua, kun taas alhainen itsetunto ennustaa sen päättymistä. Nämä tulokset osoittavat, että itsetunto vaikuttaa merkittävien muutosten esiintymiseen suhteissa ja että päinvastoin näiden muutosten kokeminen vaikuttaa itsetunnon myöhempään kehitykseen", raportissa todetaan.

Itsetunto, avain täyteläisempään romanssiin

Lapsuudessa hankittu, mutta matkan varrella pilkan, vertailujen tai sopimattomien huomautusten vuoksi menetetty itsetunto on vaikea ylläpitää. Tämä itsetunto, josta äärimmäisyyksiin vietynä tulee varoitusmerkki tai jopa narsististen perverssien yleinen piirre, suojaa vastoinkäymisiltä, kilpi epävarmuutta vastaan. Psykologi Elisabeth De Madre kuvailee sitä "sisäiseksi turvallisuudeksi". Se on emotionaalinen puskurisi, sisäänrakennettu turvatyynysi.

Nature-lehdessä julkaistu tutkimus tukee myös tätä näkemystä. Itsetunto on parisuhteen perusta, liima, joka pitää parin koossa. Ilman sitä pari voi olla epävakaa, menettää vakauttaan ja joutua täysin eksyneeksi konfliktin sattuessa. Jos sinulla on hyvä itsetunto, tiedät jo, miten olla omavarainen, ja olet lähes täysin immuuni emotionaaliselle riippuvuudelle. ”Itsensä tunteminen auttaa sinua välttämään tarpeidesi aliarviointia ja ennen kaikkea ilmaisemaan ne täysin mielenrauhalla”, psykologi lisää.

Itsetunnon parissa työskentely on vaivan arvoista.

Hyvä itsetunto ei ole hyödyllinen vain työssä ylennysten pyytämiseen änkyttelemättä tai julkisesti puhumiseen punastumatta. Se on myös hyödyllinen asia rakkaudessa, edellyttäen, että tämä itseluottamus ei kasva liiallisiksi. Joten sen sijaan, että hioisit puhetaitoasi, hioisit sujuvaa puhetaitoasi Hugh Grantin ja Julia Robertsin rinnalla ja hioisit suullista esiintymistäsi kuin kouluraporttia, aloita asettamalla itsesi takaisin prioriteettisi keskiöön.

Ennen kuin lähetät intohimoisia tekstiviestejä tuntemattomalle ja riehut paikallisessa puistossa, varaa itsellesi hiljainen hetki, leivo lasagnea vain itsellesi, liimaa itsellesi onnittelulappuja Post-it-lapuille. Valmista aamiaista sängyssä, kata kauniisti illallispöytää, sano "rakastan sinua"... Kaikista näistä teoista, jotka usein on tarkoitettu jollekin toiselle, tulee sitten itserakkauden rituaaleja.

Voimmeko todella rakastaa rakastamatta itseämme? Ratkaiseva ero

Olisi hieman liioiteltua sanoa, että on mahdotonta rakastaa jotakuta rakastamatta itseään. Todellisuudessa monet ihmiset rakastuvat, vaikka he epäilevät itseään, aliarvioivat itseään tai etsivät vielä sisäistä tasapainoaan. Rakkaus voi olla olemassa, jopa hauraalla maaperällä.

Mutta ehkä todellinen kysymys ei olekaan "Voimmeko rakastaa?", vaan "Kuinka rakastamme näissä olosuhteissa?". Ilman itsetuntoa rakkaus saa usein epävakaampia muotoja: pelko siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä, jatkuva tarve vakuuttelulle, vaikeudet rajojen asettamisessa. Rakastamme kyllä, mutta taustalla on jännitteitä, ikään kuin kaikki voisi romahtaa minä hetkenä hyvänsä.

Toisaalta itsensä rakastaminen tarpeeksi ei takaa täydellistä parisuhdetta, mutta se muuttaa syvällisesti tapaasi suhtautua siihen. Et enää etsi jotakuta täyttämään tyhjiötä, vaan jakamaan jo asutun tilan. Et kerjää rakkautta, vaan saat sitä.

Itserakkaus ei ole viime kädessä parisuhteen edellytys, vaan pikemminkin kompassi. Se ohjaa, tasapainottaa ja tarjoaa turvallisuutta. Ennen kaikkea se auttaa meitä erottamaan rauhoittavan rakkauden... ja kuluttavan rakkauden.